Jessica Franceschetti, la vicentina tutta curve: “Non serve nemmeno zoomare”

Jessica Franceschetti è una delle web influencer italiane più conosciute su Instagram con oltre un milione di follower pazzi delle sue curve

La web influencer vicentina continua a scalare le classifiche nel gradimento dei follower, che impazziscono per le sue curve bollenti. La sua crescita su Instagram l’ha portata nel giro di pochi mesi a superare quota un milione di seguaci (1,1 milioni per la precisione) che non si perdono nemmeno una delle sue pubblicazioni sul web. Tra foto e video la bellezza veneta riesce a raccogliere numeri da vera star del web, con i consensi che non si arrestano e che la proiettano verso vette importanti. Personaggio molto conosciuto nelle trasmissioni calcistiche venete, non ha mai nascosto la sua passione per il Vicenza calcio. E per lo sport in generale. La sua notorietà è stata raggiunta qualche anno fa grazie ad un video che la vedeva palleggiare meglio di tanti altri sportivi. Poi l’iscrizione, quasi per gioco su Instagram, e la sua esplosione che nemmeno lei si aspettava così veloce.

Jessica Franceschetti ama provocare i suoi follower a suon di post bollenti e spesso senza veli. Ma alla belle vicentina piace anche scherzare, tanto che in alcune interviste si è definita “tetta-influencer” a sottolineare il suo abbondante décolleté che fa impazzire migliaia di follower che non si perdono nemmeno una sua uscita sui social. Tantissime le foto ed i video che fanno il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Immagini che non lasciano tropo spazio all’immaginazione e che catturano l’attenzione generale. Anche con commenti che ne esaltano le qualità. Anche negli ultimi post la bellezza vicentina ha dato il meglio di se con delle pubblicazioni che hanno ottenuto un grande successo. “Con te non c’è bisogno nemmeno di zoomare” ha scritto un follower. Che ha voluto sottolineare il suo fisico tutto curve che ha scatenato anche le ironie di tanti fan. A voi i commenti.