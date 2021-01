Amici, aumentano i casi Covid: Anna Pettinelli positiva, torna Lorella Cuccarini

Amici, in aumento i casi di Coronavirus: Anna Pettinelli positiva, ritorna nel programma invece Lorella Cuccarini. I dettagli

Anche nel mondo dello spettacolo e della televisione si fanno i conti con i contagi da Coronavirus. Tanti gli esempi che si potrebbero fare, a partire da Carlo Conti e Gerry Scotti solo per elencare due celebri presentatori. Ma ricordiamo anche Iva Zanicchi, che nell’emergenza Covid ha perso un fratello, e Mara Maionchi. Ma l’elenco è davvero lungo ed il timore resta quello che si possano aprire dei focolai nelle varie trasmissioni. Tra queste c’è sicuramente quella storica di Maria De Filippi, dove i contagi al momento di personaggi famosi sono due. Parliamo di Lorella Cuccarini che nella scorsa puntata è stata in collegamento da casa. Adesso la conduttrice e personaggio pubblico si è finalmente negativizzata e può tornare in studio per riprendersi il posto di professore. Ma per un membro che rientra, ce ne sta un secondo che esce per lo stesso motivo.

Amici, programma seguitissimo di Maria De Filippi, sta riscontrando delle problematiche relative ad alcuni protagonisti della trasmissione, che sono risultati positivi ai test da Covid-19. La prima è stata Lorella Cuccarini, che per fortuna si è negativizzata e adesso può far ritorno nel programma. La seconda è Anna Pettinelli, che oltre al ruolo di prof nella trasmissione è anche una speaker radiofonica molto affermata. Da anni è la voce di RDS, che accompagna le mattinate di milioni di radioascoltatori. Adesso anche lei dovrà mettersi in isolamento in attesa che il suo tampone sia negativo, attendendo il collegamento nelle dirette, assentandosi dal lavoro anche in radio. Il problema adesso resta la trasmissione, con il timore di un focolaio che prende sempre più piede. Anche se Maria De Filippi ha escluso la possibilità che il contagio delle due prof possa essere collegato.