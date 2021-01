Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? L’indiscrezione clamorosa scatena i fan

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? La clamorosa indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli da RDS infiamma il web ed i follower

Una notizia clamorosa che sta infiammando il mondo del gossip e dello spettacolo è stata lanciata da Anna Pettinelli da RDS. Parliamo di due personaggi che per ovvi motivi accendono le fantasie dei fan sia del famoso attore turco che della bella giornalista sportiva. Dai microfoni della famosa radio la giornalista e professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi ha lanciato lo scoop dai microfoni della sua trasmissione radiofonica. Scatenando l’entusiasmo dei fan, con la notizia che rapidamente si è diffusa anche sul web. Da tempo è nota la passione delle fan per l’attore turco che in passato era entrato anche nei desideri di Francesca Cipriani, che aveva confessato la sua passione per il ricercato personaggio del momento. Ma quell’interesse è rimasto tale, anche per i tanti impegni dell’attore in giro per il mondo tra set ed apparizioni televisive varie.

Diletta Leotta attualmente sarebbe single. Sappiamo della fine della sua relazione con il pugile Daniele Scardina che si è conclusa prima della scorsa estate. Ma le indiscrezioni che ha lanciato stamattina Anna Pettinelli hanno acceso il gossip con una notizia che viene definita clamorosa. In pratica la giornalista e speaker di RDS ha affermato che la sua fonte è certa, e che il noto attore vivrebbe una relazione con un personaggio pubblico italiano. E che si tratta della giornalista catanese. I due si trovavano nello stesso albergo a Roma anche in occasione degli assembramenti che si sono avuti nei giorni scorsi proprio per la presenza dell’attore turco nella capitale. Episodio raccontato anche da Gabriele Parpiglia che ha denunciato tutto su Instagram. Si sicuro i due si sono visti nello stesso albergo a Roma, ed in attesa che si conoscano gli sviluppi sullo scoop lanciato dalla Pettinelli non possiamo fare altro che attendere le novità su una vicenda che sta facendo già fantasticare i follower sui social. Voi intanto cosa ne pensate? Una relazione tra i due personaggi pubblici potrebbe essere realtà? E pensate possa nascere un vero amore tra i due?