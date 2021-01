C’è Posta per Te: Rosalia perde la dentiera ed il video diventa virale-VIDEO

Vediamo insieme che cosa è successo al programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per te, che in queste ore è diventato virale.

Il programma condotto dalla bravissima e super seguita, Maria de Filippi, è sempre molto amato, ma nella puntata di ieri è successo un piccolo inconveniente.

Vediamo meglio insieme cosa, è capitato alla signora Rosalia.

C’è Posta per Te: Rosalia perde la dentiera ed il video diventa virale

Il programma che mette in gioco i sentimenti, ma non solo, è condotto da una bravissima e super amata Maria De Filippi, e stiamo parlando di C’è posta per te.

LEGGI ANCHE —-> CARLOTTA MANTOVAN: DOPO FRIZZI RITROVA FINALMENTE IL SORRISO

Nella puntata di ieri, però è successo qualcosa di particolare, con un’ospite, la signora Rosalia.

Nel programma, oltre a storie davvero toccanti, ci sono anche uomini o donne, che cercano un loro amore, anche di tanti anni prima.

Come nel caso della signora Rosalia, che tutti conoscono come Sarina, e Maria per cercare di capire se è proprio lei la destinataria del messaggio le chiede se molti anni prima aveva conosciuto un uomo con i baffi.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: FRANCESCO FACCHINETTI, RIVELAZIONE SHOCK: “HO BACIATO UNA VIPPONA”

Ma proprio in quel momento, la signora ha un piccolo inconveniente, ed il video che è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, diventa davvero virale.

Anche Maria De Filippi, sembra riuscire a stento a trattenere una risata, ma in tanti, hanno anche commentato, che forse non era il caso di mandarla in onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

E, stando a quello che abbiamo potuto vedere durante il programma di ieri sera, la scena della signora è stata poi tagliata.

Ma il video è diventato ugualmente virale, e sta facendo il giro di tutto il web, e voi cosa ne pensate dell’accaduto? Hanno fatto bene a toglierlo dal programma andato poi in onda su Canale 5?