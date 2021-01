Una ex collega di Rosalinda Cannavò, non che sua amica ha rivelato pesanti retroscena e ha fatto pesanti accuse contro la gieffina “Adua ha sempre espresso un piacere per le donne”, tutto ciò è accaduto a Pomeriggio Cinque, scopriamo di cosa si tratta

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco è tornata a far parlare di se nei salotti di Barbara D’Urso, questa volta ospite a Pomeriggio Cinque una sua collega e anche amica Raffaella Di Caprio, le due hanno recitato insieme nella fiction Furore 2 e a quanto dice la Di Caprio sarebbero anche grandi amiche, ma dalle parole utilizzate contro Rosalinda non si direbbe.

Nella puntata di ieri a Pomeriggio 5, si è molto parlato del Gf Vip, in collegamento è intervenuta anche l’amica di Adua, Raffaella Di Caprio, non è la prima volta che l’attrice parla della sua collega, l’ha fatto a Live Non è la D’Urso ma anche nel settimanale Di Più in cui ha scritto una lunga lettera facendo forti accuse all’amica, Raffaella sostiene che Rosalinda abbia mentito su tutto, soprattutto sui suoi vecchi flirt con Massimiliano Morra e Gabriel Garko e sempre secondo lei avrebbe usato queste relazioni solo per emergere in Tv, ovviamente Adua non può replicare a queste accuse perché rinchiusa nella casa del Grande Fratello e quindi non è conoscenza di cosa stiano dicendo su di lei, ma vediamo nel dettaglio cosa ha detto Raffaella.

Gf Vip: Raffaella Di Caprio, contro l'amica Rosalinda "deve smetterla di fare la vittima"

“Adua deve smettere di fare la vittima”

Come ben sappiamo, Adua Del Vesco all’interno della casa del Gf Vip ha avuto una forte evoluzione fino al punto da rinnegare il suo nome d’arte e farsi chiamare Rosalinda, l’attrice con coraggio ha raccontato la sua storia e il suo passato dall’anoressia alla violenza subita quando aveva 12 anni ma ha anche confessato che nel corso della sua carriera ha dovuto fingere di avere alcune relazioni sentimentali per arrivare al successo televisivo, come ad esempio la storia con Morra, per Rosalinda non è stato facile ripercorre quei momenti ma oggi sembra cambiata e si reputa una persona diversa e nuova, pronta ad affrontare le difficoltà della vita.

Nonostante questo cambiamento, la sua ex amica con cui ha condiviso il set, Raffaella Di Caprio è tornata a parlare di lei, non in modo del tutto carino se ben si reputi una sua amica ha confessato “Io ho scritto questa lettera perché Adua deve smetterla di fare la vittima, nel senso che queste storie finte di gossip sono state create per farla emergere. Lei ha fatto delle fiction, ma non era emersa così tanto e si è affiancata a personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo. Noi abbiamo fatto Furore 2 insieme e in quel periodo aveva chiuso la ‘finta storia’ con Gabriel Garko”.

Barbara D’urso ha fatta notare all’attrice di aver usato parole davvero troppo forti nei confronti dell’amica ma la Di Caprio non contenta ha anche aggiunto “utti noi eravamo a conoscenza di questo. Dei fidanzati si scambiano delle effusioni, tra loro invece non c’era nulla, erano completamente freddi. Si trattava di un piccolo rapporto d’amicizia, niente di più. Lei ha cavalcato consapevolmente l’onda. Tanto che accompagnò Gabriel a Sanremo. La smettesse di fare la vittima. Con Morra, invece, credo ci sia stato qualcosa. Lui secondo me era davvero interessato, a differenza sua che l’ha fatto per apparire”.

Per concludere Raffaella ha detto di aver vissuto con Adua quei momenti difficili e che lei le vuol un gran bene, dopo questa affermazione alcuni ospiti si sono detti stupiti perché un’amica non andrebbe mai in televisione a dire determinate cose sconvenienti su una persona che reputa amica, vedremo se Alfonso Signorini metterà in guardia Rosalinda dalle accuse che stanno dicendo su di lei fuori dalla casa.