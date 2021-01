Francesco Facchinetti lancia un bomba sul Gf Vip, la confessione shock “ho baciato una vippona di questa edizione” scopriamo di chi si tratta

Francesco Facchinetti ha lanciato un gossip clamoroso a Casa Chi, il conduttore parlando della sua vita privata si è lasciato sfuggire un retroscena inaspettato confessando di aver baciato una concorrente del Gf Vip di questa edizione, ovviamente nessuno si aspettava una notizia del genere e subito sono partite le varie domande per scoprire chi fosse la diretta interessata, vediamo cosa ha dichiarato il cantante.

Facchinetti qualche ora fa è stato ospite di una puntata di Casa Chi e messo sotto pressione ha rivelato alcuni particolari inediti sul presunto bacio tra lui e una vippona che sarebbe ancora in gioco e oltre tutto è anche in nomination le sue parole sono state “Se c’è qualche mia intima conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip? No, quest’anno no. No vabbè… un bacio non è una roba… un bacio quando hai 22 anni in una discoteca non è una relazione” e ha anche aggiunto “Il nome? Ma diciamolo… un bacio con? No, non si dice, adesso parte il toto, È ancora dentro la Casa e in nomination. Ma così è troppo facile. Ne ho una ogni reality? No… scusate un attimo, non mi fate passare per quello che non sono.”

Quindi il figlio di Roby Facchinetti ha confessato che la vippona in questione sarebbe in nomination questa settimana, il cerchio si stringe perché le donne al tele-voto sono Dayane Mello, Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ma facendo delle supposizioni sarebbe impossibile che l’ex di temptation Island e la modella brasiliana possano essere le pretendenti visto la loro giovane età, anche perché Facchinetti ha rivelato “Avevo 20 anni… se a quell’età esci di casa e diventi famoso, cosa devi fare? Ti succede il miracolo… non so perché ti reputano interessante. Parpiglia c’era e anche lui ma lui non racconta… io ho le foto di Parpiglia mentre si baciava…” quindi sicuramente quando lui aveva 20 anni le ragazze erano troppo piccole per permettersi di frequentare un uomo così grande.

Il cerchio si stringe e rimangano la Orlando e la Capriotti, quindi sicuramente una delle due potrebbe essere la vippona in questione, non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni sulla questione, vedremo se Alfonso Signorini indagherà su questo gossip bollente.