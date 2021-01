Una voce da fuori dalla Casa del GF Vip ha urlato che il reality subirà un prolungamento fino al 26 febbraio, e i tre gieffini che l’hanno sentita hanno svelato la notizia ai coinquilini: ecco le loro reazioni.

Grandi novità al Grande Fratello Vip 5. Era nell’aria ormai la notizia di un probabile prolungamento del reality fino al 26 febbraio ma ancora nessuno dei concorrenti all’interno della Casa del GF lo sapeva: ad informarli ci hanno pensato Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli che con Giulia Salemi erano stati gli unici ad aver sentito la voce da fuori della Casa di Cinecittà che li aveva avvisati della decisione, suscitando le reazioni più disparate. Ecco come hanno risposto i restanti concorrenti quando i tre coinquilini gli hanno rivelato la notizia.

GF Vip: in onda fino al 26 febbraio

La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 per i telespettatori ormai non è una novità e anzi è diventata un fenomeno social. È proprio attraverso i social infatti che gli utenti si stanno scatenando contro la decisione a suon di hashtag #noalprolungamentogf che su Twitter è schizzato in cima alla classifica dei trend in Italia. La motivazione? I concorrenti stremati: secondo il popolo del web avrebbero bisogno di uscire dalla “prigionia” della Casa.

Ma sembra che comunque il seguìto reality show di Canale 5 non si concluderà l’8 febbraio come previsto, bensì il 26 dello stesso mese, aumentando di nuovo la permanenza dei gieffini per altri 18 giorni.

A non saperlo, o almeno fino a poche ore fa, però, erano i diretti interessati, i vipponi che nella Casa soggiornano ormai da più di 4 mesi, che erano restati all’oscuro della decisione e di tutto quello che si stava scatenando fuori in risposta a questa.

L’indiscrezione: le urla dal giardino

Ma ad avvisare i gieffini ci ha pensato una fan che, dopo essere riuscita ad avvicinarsi alle mura che recintano il giardino della Casa, ha urlato a squarciagola la nuova data della finale del reality, sperando che qualcuno la sentisse. E così infatti è stato: in quel momento in giardino si trovavano Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno sentito chiaramente l’annuncio e deciso in un primo momento di mantenere l’assoluta riservatezza sulla notizia.

La rivelazione: le reazioni dei concorrenti

Dopo che nuove urla sono arrivate anche alle orecchie della concorrente Dayane Mello la notizia è stata sdoganata proprio da Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta, che in un dialogo con i coinquilini hanno rivelato quello che avevano sentito giorni prima. “Spostano la finale“, hanno detto ai compagni, “Lo hanno detto da fuori, ma non si è capito bene: 26 febbraio. Ma magari era tutt’altro“, hanno annunciato, suscitando reazioni incredule da parte di tutti.

“Io non dormo stanotte!“, si sente Rosalinda Cannavò che si lamenta mentre i concorrenti parlottano fra di loro per capire se la notizia trapelata dalla fan sia vera o meno. “Ce lo avrebbero già detto se si fosse prolungato il programma“, risponde Giulia Salemi, che delle parole urlate da fuori la Casa non si fida, anche a causa delle voci del falso flirt trai lei e Alessio Romagnoli messe in circolo proprio in questo modo.

“Ma non è che magari intendeva 26 gennaio?“, chiede uno speranzoso Andrea Zelletta.

Stefania Orlando invece si mostra sconvolta e si sfoga con Pretelli e la Salemi fumando una sigaretta anti stress.

Ma la migliore delle reazioni resta quella di Andrea Zelletta: “Do le testate contro il vetro così mi faccio portare in ospedale. Non esiste: me ne vado“.

Andrea: “Io me ne vado, do le testate al vetro e mi faccio portare all’ospedale.” E se lui l’ha presa così… È comunque tragicomico anche così lo amo.⚰️⚰️⚰️#TZVIP pic.twitter.com/dogWT97mNb — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) January 18, 2021

la regia: censura per non farci sentire i discorsi sul prolungamento noi, che lo sappiamo da settimane e abbiamo fatto di tutto per farlo sapere anche a loro: #tzvip pic.twitter.com/5OKIF1U21Y — ً (@missvngfra) January 18, 2021

Sicuramente a questo punto i vipponi chiederanno una conferma ad Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: come reagiranno una volta venuti a sapere che il programma si prolungherà effettivamente fino al 26 febbraio? E la decisione presa dagli autori rimarrà tale anche dopo tutte le lamentele circolate sul web e sui social? Non resta che seguire la puntata di stasera per scoprire tutti gli sviluppi.