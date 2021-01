Parla Marcello, l’avvocato di Elisabetta Gregoraci ma anche di Giulia Salemi, confessa cosa è realmente successo sulla possibile diffida di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Giulia Salemi, sarà vero? vediamo cosa ha confessato

Nella scorsa puntata del Gf Vip è entrata nella casa Elisabetta Gregoraci, la quale dopo essere tornata dalle vacanze a Dubai ha voluto incontrare il suo ex amico speciale, Pierpaolo Pretelli, per dirgli alcune cosa che non le hanno fatto piacere dopo la sua uscita dal programma, ormai l’ex velino essersi scordato della showgirl, grazie a Giulia Salemi, con cui sta costruendo una bellissima storia d’amore. Elisabetta nonostante sia ormai uscita dalla casa del Gf Vip da più di un mese continua a stuzzicare Pierpaolo da fuori, lanciando frecciatine, soprattutto sapendo che la maggior parte degli spettatori non approva la nuova relazione tra lui e la Salemi.

Elisabetta dopo aver incontrato Pretelli e dopo avergli detto di non essere molto contenta per come si è comportato dopo la sua uscita ha voluto vedere anche Giulia, per quale motivo vi chiederete, perché la Gregoraci ha confessato che la modella italo persiana ha più volte fatto il suo nome all’interno della casa e per questo motivo le ha voluto dire “smettila di parlare di me con gli altri e con Pierpaolo, concentrati su te stessa” ovviamente Giulia ha negato tutto e Elisabetta come se non bastasse in un momento di goliardia ha confessato “Vabbè non ti preoccupare, ci pensa Marcello, che ha tutta una serie di cose. Non ti preoccupare che ho mandato a lui”. In quel momento la Salemi è sbiancata perché Marcello è il suo avvocato nonché quello di Elisabetta, infatti Giulia ha esclamato “Ah, mi hai diffidata? Adoro! Mi hai diffidata?” appurando che entrambe hanno lo stesso avvocato.

Giulia Salemi è stata diffidata dalla Gregoraci? parla l’avvocato

L’avvocato in questione si chiama Marcello D’Onofrio, il quale interrogato sulla questione che è diventata di dominio pubblico in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato, “Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’ “.

Quindi il loro avvocato ha negato il tutto, spiegando che non è in atto nessuna diffida, mettendo fine a questa storia che sta facendo molto discutere sia fuori che dentro la casa del reality e ha anche aggiunto “È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”.

Quindi l’avvocato D’onofrio ha anche spiegato che nel caso la Gregoraci intervenisse per vie legali la Salemi dovrebbe trovarsi un altro avvocato, ma comunque ha voluto spendere delle parole in favore di Giulia dicendo “Giulia, al di là di tutto, è una ragazza molto spontanea e quello che sta vivendo nella Casa del Grande Fratello Vip è frutto del suo essere sempre vera nelle scelte che fa”.

Vedremo se stasera Alfonso Signorini ritornerò sulla questione e farà leggere questa intervista a Giulia Salemi, non ci resta che aspettare.