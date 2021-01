GF Vip, presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis: parla l’attore

Dopo le voci su una presunta relazione tra i due concorrenti del GF Vip, Mario Ermito racconta come stanno veramente le cose con il chirurgo dei Vip.

A lanciare le prime voci su un presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis all’interno della casa del GF Vip era stata l’influencer Deianira Marzano. La napoletana aveva insinuato che ci fosse ben altro dietro la forte amicizia tra Ermito e Urtis e che i due avrebbero fatto qualcosina in più che dormire nello stesso letto all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche l’ex pupa e amica intima di Urtis, Francesca Cipriani ha confermato la presunta liaison e durante un’intervista radiofonica ha affermato di aver sentito i due amici fare “fiki fiki” nell’altra stanza. La prova del nove però è arrivata grazie all’ultima ospitata del chirurgo nel salotto di Barbara D’Urso, in cui si è scoperto che i due ex concorrenti del GF Vip dopo l’ultima diretta del programma di lunedì scorso, non hanno fatto rientro nell’albergo dove erano alloggiati tutti gli altri ex concorrenti, e secondo molti sarebbero andati trascorrere la notte a casa di Urtis. Dopo ore di silenzio però è arrivato la risposta di Mario Ermito: l’attore ha dichiarato di essere basito di dover giustificare il suo rapporto con Giacomo, solo per il fatto che l’amico abbia un orientamento sessuale diverso. Ci tiene comunque a specificare che effettivamente la notte della diretta del reality non è andato a dormire nell’albergo prenotato dalla produzione perché ha preferito passare la notte a casa del suo agente.

L’attore si augura che le sue dichiarazioni mettano fine a questa polemica sterile ma potrebbe non essere così. Giacomo Urtis infatti ha confermato la versione dell’amico, ma ha voluto anche lanciargli una frecciatina. Secondo il chirurgo Ermito avrebbe troncato improvvisamente il loro rapporto, proprio per paura che la loro relazione venisse fraintesa. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Urtis che ammette di esserci rimasto molto male.

In questi giorni Mario dovrebbe essere a Taranto per passare qualche giorno con i genitori e tornerà nelle prossime ore a Roma per partecipare alla diretta del GF Vip. Non ci resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini vorrà capirci di più sulla situazione tra i due ex partecipanti. Stay Tuned…