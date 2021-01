Vediamo insieme che cosa stà succedendo alla nota coppia, nata nella casa de Gf, formata da Pierpaolo e Giulia.

Loro due sono la coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip, che ha riscosso il maggior interesse da parte del pubblico, per le varie dinamiche che si sono create all’interno.

Vediamo insieme, però, che cosa è successo nella notte, lasciando tutti senza parole.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi folle lite nella notte: cosa sta succedendo

Quella appena trascorsa è stata una notte turbolenta, all’interno della casa più spiata d’Italia, specialmente per la coppia che è nata nella casa del Gf Vip.

La loro unione è stata accolta con grande piacere, da tutti gli inquilini, ma fuori dalla casa, i genitori di Pierpaolo, non gradiscono molto questa unione.

Anche perché in precedenza, Pierpaolo, aveva instaurato un legale particolare con un’altra inquilina, ovvero, Elisabetta Gregoraci.

Ma tra di loro, non era successo nulla, se non un bacio a stampo, ma in molti facevano il tifo per loro.

Tornando, però a quello che è successo nella notte, andiamo per gradi, la bella Giulia Salmi, in un primo momento si è allontanata dal resto del gruppo ed è andata a riflettere nel giardino.

Pierpaolo ha, ovviamente, notato la cosa, ed è andato vicino alla sua amata, che però ha reagito in modo particolare, dicendo le seguenti parole:

“Se hai voglia di stare qui stai, se hai voglia di andare via vai”

Il bel ragazzo ha deciso, quindi di allontanarsi, per via di questa risposta fredda, forse le parole che arrivano dall’esterno iniziano a pesare sulla coppia?

Giulia, ha cercato poi di recuperare quanto accaduto, e si è avvicinata a Pierpaolo, che non ha gradito dichiarando :

“Hai fatto tutto tu, sono venuto da te e mi hai detto che sono pesante…spesso hai delle reazioni che non so spiegare”

Forse, la permanenza da così tanti giorni nella casa più spiata d’Italia inizia a farsi sentire, o forse iniziano i primi problemi di coppia.

E voi cosa ne pensate di quanto successo nella notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Riuscirà a superare la coppia questo momento?