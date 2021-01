Temptation Island, Chiofalo dopo l’operazione “Ecco cosa mi sono rifatto”

Solo qualche giorno fa Francesco Chiofalo, uno dei protagonisti più amati di Temptation Island, aveva annunciato di essere volato fino ad Istanbul in Turchia per sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica che gli avrebbe cambiato i connotati. L’influencer forse per scaramanzia non aveva voluto svelare ai suoi followers, quale parte del volto stava per modificare. Oggi però ha deciso di mostrarsi in una Instagram stories e di rivelare finalmente il motivo della nuova operazione. Chiofalo si mostra con diverse bende in volto e il viso decisamente tumefatto raccontando di aver rifatto il naso. Un difetto che lo tormentava da anni e ora finalmente non rappresenterà più un problema per l’influncer che ha dichiarato di guardarsi allo specchio e vedere solo il grande naso. Un complesso che non gli permetteva proprio di accettarsi e che ha voluto eliminare dando un aspetto più armonico al viso.

Durante la storie Francesco ringrazia tutti i follwers per i tantissimi messaggi di sostegno e amore e soprattutto ci tiene a ringraziare i medici che hanno fatto un lavoro eccellente. Non è il primo intervento di chirurgia estetica per Francesco Chiofalo: il protagonista della quinta edizione di Temptation Island solo qualche mese fa si era sottoposto ad un delicatissimo intervento di trapianto di barba sempre nella stessa clinica Turca. Un difetto al quale, come per il naso, ha voluto porre rimedio per sentirsi meglio con se stesso. Nonostante i numerosi ritocchini l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, dichiara di non sentirvi per nulla una persona insicura. Ha solo identificato dei punti deboli nel suo aspetto fisico che ha voluto modificare per apparire al meglio. Chiofalo afferma che solo chi nega di essere intervenuto sul proprio aspetto può risultare insicuro e lui è sempre stato molto sincero con tutti i suoi followers, dichiarando tutti i suoi ritocchi.