Cristina Chiabotto ha annunciato di essere in attesa del suo primo bambino dal marito sposato nel 2019. Ecco quando nascerà il primogenito della coppia.

Le prime indiscrezioni di una presunta gravidanza circolavano da solo oggi è arrivata la conferma ufficiale: Cristina Chiabotto aspetta il suo primo bambino dal marito Marco Roscio. La bella showgirl ha dato l’annuncio su Instagram pubblicando una dolce foto di lei insieme al marito e al loro cagnolino Paper. Nella didascalia Cristina ha voluto condividere con i suoi followers tutta la sua felicità scrivendo di essere incinta di cinque mesi e di non vedere l’ora di diventare mamma e di tenere la sua piccola tra le braccia. La coppia non ha dati indizi ne sul nome ne sul sesso del nascituro, quello che è certo è che Cristina dovrebbe dare alla luce il bambino il prossimo maggio. Tra Cristina e Marco è stato amore a prima vista: la coppia si è sposata nel 2019 nella Chiesa di Sant’Uberto a Torino, dopo solo un anno di relazione ed ora ed già in attesa del primogenito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Accanto a all’imprenditore torinese, Cristina ha finalmente ritrovato la serenità dopo la rottura con il Fabio Fulco, con il quale ha vissuto una storia d’amore durata più di 12 anni. Secondo l’attore la relazione finì proprio perché la showgirl non era pronta a sposarsi e mettere su famiglia, cosa che in realtà ha immediatamente fatto una volta lasciato il compagno. Insomma evidentemente una volta trovata la persona giusta la bella Cristina ha deciso di rivedere le sue priorità e dedicarsi alla vita da moglie e da mamma.

Ed oggi accanto al marito Marco, la showgirl sembra veramente aver ritrovato la felicità anche dopo i problemi con il Fisco che l’hanno riportata violentemente sui giornali nell’estate di due anni fa.