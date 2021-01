Al Bano, sapete come ha speso i primi soldi guadagnati?

Vi siete mai chiesti come ha speso Al Bano Carrisi i primi soldi guadagnati dai concerti agli esordi del successo?

Al Bano Carrisi è senza dubbio uno dei cantanti più amati nel nostro paese. Nonostante la sua età, con la sua musica riesce ancora oggi ad appassionare le nuove generazioni ed è amato in tutto il mondo. Ad alimentare il suo successo anche la sua relazione con Romina Power, con cui ha condiviso gioie e dolori. Oggi l’ex coppia della felicità, dopo un lungo periodo di pausa, è tornata insieme artisticamente, continuando a cantare i loro intramontabili successi. In una recente intervista, l’artista di Cellino San Marco ha raccontato un piccolo aneddoto sul suo passato, ovvero come ha speso i primi soldi guadagnati con la musica.

Al Bano omaggia i suoi genitori con i primi soldi guadagnati

Chi conosce Al Bano sa benissimo quanto sia una persona generosa e di gran cuore. All’inizio del suo successo, condiviso a pieno con Romina Power, l’artista ha confermato ancora una volta quanto sia un uomo straordinario. Nonostante la sua ricchezza, non ha mai abbandonato il suo paesino natale, Cellino San Marco per restare accanto a sua madre. E proprio in quell’abitazione dove è nato e vissuto per tanti anni ha voluto costruire un impero.

Oggi la sua villa si chiama Tenuta Al Bano e con i primi soldi guadagnati ha voluto fare un grande regalo ai propri genitori. All’epoca gli ha comprato un trattore per aiutarli nella coltivazione delle terre. Prima di trasferirsi a Milano e cercare fortuna, l’astista è sempre stato un grande lavoratore e quindi sa benissimo i sacrifici fatti da sua madre e suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

L’amore per le sue terre e la Tenuta

Nel verde della campagna di Cellino San Marco, il cantante Al Bano Carrisi, ha costruito un vero e proprio hotel di lusso. Immersi nella natura, tra ulivi e vigneti, il cantante ha voluto mettere a disposizione di tutti le meraviglie della sua città.

Le Tenute Al Bano offrono un rifugio, alla scoperta di una Puglia ricca di tradizioni, profumi, sapori, fiori e tanto altro… Un posto dove regna ancora una natura selvaggia, ideale per un soggiorno sia di benessere che di relax. All’interno dell’hotel è possibile usufruire di molti servizi: piscine, saune, ristorazione e tantissimo divertimento…