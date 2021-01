La coppia nata all’interno di Uomini e Donne ha annunciato la separazione lo scorso luglio ma secondo i follower più attenti i due sarebbero tornati insieme. Ecco gli indizi del riavvicinamento

Tara Gabrieletto e Christian Gallella avevano annunciato la fine del loro matrimonio solo lo scorso luglio. La coppia nata all’interno del programma Uomini e Donne aveva deciso di mettere un punto alla relazione dopo otto anni e soprattutto dopo il matrimonio celebrato nel 2016. Dopo esserci conosciuti grazia a Maria De Filippi avevano deciso di mettere alla prova il loro rapporto partecipando anche al reality dei sentimenti, Temptation Island, uscendone rafforzati e decidendo di convolare a nozze l’anno dopo. Già a quel tempo erano persistenti le voci sui presunti tradimenti di Gallella e poco prima del loro matrimonio l’ex tronista ha avuto una crisi che portò all’annullamento delle nozze. Poco dopo però Christian decise di tornare sui suoi passi e sposare la compagna. Dopo solo quattro anni però, lo scorso luglio è stata annunciata la separazione definitiva. Secondo i follower più attenti nelle ultime settimane potrebbe esserci un riavvicinamento. Gli indizi che farebbero pensare che la coppia sia tornata insieme a sono tantissimi. Per prima cosa a non è passato inosservato il fatto che a seguito di alcuni problemi di salute della Gabrieletto, l’ex marito sia arrivato immediatamente in ospedale per stare vicino a Tara.

Inoltre la bella ex corteggiatrice è stata avvistata molto spesso a Roma, città nella quale viveva con Gallella, nonostante dopo la separazione si sia trasferita a Vicenza, sua città natale. E come se non bastasse guardando le stories di entrambi gli influencer si notano due anelli indossati sulla mano sinistra, che secondo i più attenti sarebbero proprio le fedi che si sono scambiati nel 2016.

Insomma se come dicava Agatha Christie “tre indizi fanno una prova” , ci sono buone probabilità che la ex coppia abbia deciso di mettersi alle spalle i problemi coniugali provando di dare una nuova chance al loro matrimonio e noi gli facciamo un grance in bocca al lupo.