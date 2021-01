Barbara D’Urso, svelato il cachet degli ospiti: parla la conduttrice

Barbara D’Urso finalmente mette in chiaro quanto percepiscono i suoi ospiti nei propri programmi televisivi

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite sulla rete ammiraglia. Ieri sera, dopo lo stop del Papa, è tornata in onda con il suo Live non è la D’Urso. Un ritorno non proprio gratificante, visti gli ascolti e il grande risultato della concorrenza. Nonostante, questo piccolo intoppo, la presentatrice napoletana continua a potare grandi ascolti a Mediaset e il segreto del suo successo, oltre al pubblico che le è molto affezionato è anche la scelta dei giusti contatti da portare in trasmissione.

Gli ospiti di Barbara D’Urso in tv per amicizia

Proprio sui suoi ospiti ieri è partito un dibattito sui social. Un fan, infatti, ha ironizzato sul fatto che Barbara D’Urso invita sempre le stesse persone e che molto probabilmente i suoi ospiti vengono pagati tantissimo. A tale affermazione ha risposto la stessa conduttrice spiegando in poche parole come stanno realmente le cose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La presentatrice di Live Non è la D’Urso, non si è fatta trovare impreparata e ha ammesso che coloro che partecipano ai suoi programmi non percepiscono nessun cachet. O meglio, alcuni vengono per amicizia mentre altri a titolo gratuito, ha concluso. Quindi, con queste parole ha messo a tacere le tante voci (anche cattive) nei suoi confronti.

La conduttrice scende scende in politica?

Barbara D’Urso sempre rispondendo a chi la critica ha spiegato che ad oggi si sente una donna molto fortunata. Non solo per il successo dei suoi programmi, ma anche per l’affetto che riceve dal pubblico. Inoltre, può contare anche su un numero molto elevato di personaggi dello spettacolo, visti i tanti anni che è in televisione.

In una recente intervista la bella conduttrice ha anche parlato di un possibile ingresso in politica. Tale notizia è sobbalzata in tutti i siti di gossip, ma con una sua stessa smentita. Barbara ha ammesso che non c’è nessun cambio programma tra i suoi progetti e che resterà in tv per molto tempo. Per ora è contenta così e si gode i suoi successi…