La soap opera della Rai, tiene incollati al televisione moltissimi telespettatori, vediamo insieme che cosa ci aspetta questa settimana.

Il Paradiso delle Signore è una soap opera molto amata e seguita dal pubblico, che grazie alle sue vicende ha fatto innamorare persone di ogni età e sesso.

Vediamo insieme, però, le anticipazioni di questa settimana, che sembrano essere davvero molto interessanti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni shock: in arrivo una gravidanza ed un lutto

Una delle soap opera di maggior successo degli ultimi anni, è quella del Il Paradiso delle Signore, che grazie alle vicende delle Veneri, ovvero le commesse di questo negozio, riesce ad intrattenere moltissimi italiani.

Come sappiamo, oggi il programma non è andato in onda per dare spazio a questioni di stato, per via dei problemi che si sono nel nostro governo.

Ma vediamo insieme, che cosa potremmo vedere in questi prossimi giorni, e da quello che sappiamo ci sono due avvenimenti davvero importanti.

Come prima avvenimento, cresce l’interesse si Rocco nei confronti di Irene, e allo stesso tempo, Beatrice cerca di allontanare i dolci ricordi legati al passato con il bel Vittorio.

Martedì 19 potremmo vedere che Rocco, tramite l’aiuto di Don Saverio, riesce a trovare una sistemazione per Irene, che dormirà nel magazzino del Paradiso delle Signore.

Ci sarà una furibonda lite, poi tra Salvo ed il padre, perché ha costretto Agnese, nuovamente, a non andare al lavoro.

Mercoledì 20 gennaio, Salvatore non dirà all’amico Marcello di aver baciato Gabriella, e la donna cerca di trovare delle scuse per non passare altro tempo con il suo fidanzato.

Clelia, si allontanerà dal Paradiso per andare a prendere le analisi che aveva fatto in conseguenza di un malore, ma si assenterà per troppo tempo facendo preoccupare Luciano.

Nella giornata successiva, tutto è pronto per la fotografia del gruppo di ciclisti del paradiso, ovvero il Team Paradiso.

Clelia torna al lavoro, con una notizia che modificherà per sempre la sua vita e quella di Luciano.

Infine nell’ultimo giorno della settimana potremmo vedere i partecipanti del team intenti a sistemare le loro attrezzature, pronti per la prima gara.

Si viene a sapere che Clelia e Luciano sono in attesa di un bambino e Umberto, durante una cena organizzata da Adelaide, si sente male e perde la vita, tra le braccia di Cosimo.

Insomma una settimana davvero ricca di avvenimenti , e voi siete fan della soap opera Il Paradiso delle Signore?