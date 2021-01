Eva Padlock, il body dell’ex ombrellina non lascia spazio all’immaginazione

Eva Padlock ha postato una foto su IG che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione: il body non ha coperto del tutto le sue curve

L’ex ombrellina della Moto Gp e modella spagnola è una protagonista assoluta di Instagram. Curve bollenti e bellezza mozzafiato le consentono di riscuotere un grandissimi successo sui social, grazie alle sue doti fisiche che lasciano senza parole i suoi ammiratori. Che crescono a dismisura non solo in Italia ma anche in altri paesi. Dalla Spagna all’Inghilterra, fino al Sudamerica. Tanti i commenti in italiano inglese e spagnolo che la rendono bellezza universale. Prima da modella, poi da ombrellina nella Moto Gp ed adesso su Instagram. La sua popolarità cresce così come la passione dei suoi follower che non si trattengono ad ogni post che pubblica. Non è di certo una novità per lei ricevere piogge di like e commenti sotto i post che pubblica. Anche per l’ultimo di poco fa l’entusiasmo è arrivato alle stelle, ed è facile immaginare il perché.

Eva Padlock ha riscosso un grandissimo successo nel post in body aderente che non ha coperto tutte le sue curve. La bellezza spagnola ha mostrato tutta la sua fisicità e le sue curve bollenti, doti fisiche che le permettono di primeggiare nella speciale classifica del gradimento sul web. Tantissimi i commenti alla foto che le hanno consentito di avere un bagno di affetto da parte dei follower. Scatto che ha lasciato come detto davvero poco spazio all’immaginazione: sguardo ammaliante e posa sexy, curve in primo piano nel body leopardato che ha esaltato le sue forme. Insomma, una foto che ha lasciato senza fiato il web e che ha permesso alla modella spagnola di raccogliere elevati consensi così come le accade ormai da tantissimo tempo. Scatto che riproponiamo sotto lasciando a voi i commenti.