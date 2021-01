Elettra Lamborghini la confessione che spaventa i fan: “Ho un dolore assurdo”

Elettra Lamborghini ha voluto fare una confessione ai follower che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Scopriamo perché

Ironica ed irriverente, mai banale e scontata, con la giusta ironia tutta emiliana che la contraddistingue ed una sensualità che la fa apparire irresistibile. Ecco, sono queste le ‘armi’ che la cantante ed influencer bolognese utilizza per far colpo sui suoi fan che spesso si dicono pazzi di lei. Ormai è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti, soprattutto sul web dove raccoglie tantissimi consensi tra i follower. Il suo contatto diretto con chi la segue, soprattutto in questo momento particolare con una pandemia in atto, le ha fatto guadagnare ampi consensi tra i suoi estimatori. Che come detto, soprattutto sul web, aumentano in maniera esponenziale. Che si tratti di storie o semplici post poco cambia, l’affetto delle persone le arriva in ogni modo. La moglie di Afrojack in questo periodo appare non in grandissima forma. C’è qualcosa che non va ed i follower se ne sono resi conto.

Elettra Lamborghini ha un rapporto speciale con tutti i follower, di ogni età. Felice come una bambina, ha appreso con emozione qualche settimana fa il suo album delle figurine e il libro fumetti del suo personaggio. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso anno, la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale, tanto che adesso è ricercatissima dai follower che ne apprezzano qualità fisiche ma anche caratteriali. Ma cosa è successo di così grave alla cantante ed influencer? In una IG Stories ha confessato di non sentirsi molto bene, di avere dei dolori atroci alle gambe – tanto da non riuscire a piegarle bene – ma anche alla schiena. Dolori che addirittura le fanno sentire fragili le gambe, con una confessione che ha spiazzato i follower: “Forse sto diventando vecchia”. Frase che non è piaciuta ai fan che invece trovano la bellezza bolognese tutta curve sempre irresistibile.