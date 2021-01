Elisa Isoardi ha fatto spaventare i follower con un post su Instagram dove parla di momento difficile e di ferite purtroppo mai cancellate

Un lungo post su Instagram della conduttrice piemontese ha fatto preoccupare molto i follower che si sono chiesti subito cosa fosse accaduto alla ex di Matteo Salvini. Non è stato un periodo particolarmente felice per la 38enne di Cuneo, che ha partecipato con passione ed impegno al programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” insieme al maestro Raimondo Todaro. Grande intesa tra i due e complicità avevano illuso i fan di entrambi su una relazione che potesse prendere piede da un momento all’altro. Invece per l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” è arrivata la doppia delusione. Prima il quarto posto finale nella trasmissione della Carlucci, poi l’allontanamento di Todaro che non ha confermato le indiscrezioni sulla coppia che alla fine non si è formata.

Al momento la bellezza piemontese rimane in attesa di un impiego alla Rai, e si diverte a condividere storie e post su Instagram che raccontano le vicende della sua vita privata. Tutto faceva presagire ad un 2021 migliore anche per lei, dopo le ansie e le paure per un emergenza Coronavirus che ha cambiato anche la sua vita. E invece, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il post su Instagram che ha gettato nel panico assoluto tutti i follower ed in generale i suoi tantissimi fan. Cerchiamo di capire cosa è successo di così grave nella sua vita. E se si tratta di problemi sentimentali o personali e fisici.

Elisa Isoardi ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha parlato di “ferite dal passato” che pensava si fossero rimarginate e che invece sono tornate a galla. E che la costringono a prenderne atto. “Ieri è stata una giornata difficile per me” ha cominciato sulla sua pagina ufficiale Instagram la conduttrice. Che poi è entrata nello specifico del problema, senza però raccontare in concreto di cosa si tratti. Come detto si parla di ferite che tornano, quando invece si pensava fossero andate via: “Per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”. Il commento ad uno scatto che ha riproposto la sua straordinaria bellezza, quella che fa innamorare i follower che si dicono pazzi di lei. Ma di cosa si tratta nello specifico?

I fan hanno risposto al commento con grande partecipazione, invitando la conduttrice, qualsiasi cosa la stia turbando, a non mollare e ad andare avanti. Il pensiero va inevitabilmente a questioni fisiche, ben conoscendo il passato anche recente della bellezza di Cuneo che ha dovuto sconfiggere un brutto male alle corde vocali. La speranza è ovviamente quella che non porta a nessun problema fisico. E che invece si possa trattare di semplice ferita sentimentale. “Siamo con te eli! Sempre che tu sia un personaggio della TV o meno” ha commentato un follower. E ancora: “Io faccio il tifo per te e per chi non hai dimenticato 😘💚”.