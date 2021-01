Elodie ha bloccato Instagram con un video che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: immagini che hanno lasciato senza fiato i follower

E’ bastato un video della famosa cantante per mandare Instagram e tutto il web in tilt. La compagna di Marracash in una storia ha voluto aggiornare tutti i suoi follower per una collaborazione con i Pinguini Tattici, in uno spot per un noto marchio di cioccolata. Una nuova esperienza per lei e per il gruppo di artisti che ha preso parte a questa avventura con entusiasmo e soprattutto con sorrisi e divertimento. La cantante è apparsa in tutto il suo splendore, quello che riesce a far perdere la testa a tutti i suoi fan che l’apprezzano come artista e anche come donna. Difficile scegliere per tanti, considerando che ci troviamo di fronte ad una bravissima professionista che nel 2020 ha raccolto i frutti del suo lavoro di anni con una serie di consensi che l’hanno portata tra gli artisti migliori sul palcoscenico nazionale.

Ma Elodie rimane anche una bellezza unica. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi riesce a far perdere la testa a migliaia di follower che su Instagram non si perdono nemmeno uno dei suoi post o delle sue storie. Come è avvenuto per esempio nell’ultima che ha di fatto scatenato non solo Instagram ma tutto il web in generale. Con immagini che in pochi secondi sono diventate virali. E’ stata la cantante a spiegare l’avventura che ha concluso insieme ai Pinguini Tattici: “Questa esperienza da attrice è stata divertentissima, soprattutto è stato molto bello collaborare con i Pinguini e riuscire a non ridere perché comunque non è stato il nostro lavoro ed è stato difficile prenderci sul serio. Comunque ce l’abbiamo fatta e per questo siamo soddisfatti”. Immagini che hanno esaltato al massimo i follower che come detto impazziscono per lei, che rimane tra le preferenze del popolo di Instagram e del web in generale. Un video di pochi secondi che ha evidenziato tutta la sua bellezza e che riproponiamo sotto: