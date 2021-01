Melita Toniolo provoca i fan con la scollatura abbondante: “Ad aprile sono 35”

Melita Toniolo ha fatto impazzire i follower di IG con una foto che ha evidenziato le sue curve abbondanti. Il post ha fatto il giro del web

La 34enne trevigiana ha postato una foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi follower. Uno scatto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web ed ha raccolto dei numeri pazzeschi che certificano la sua forte popolarità sui social. Su Instagram in modo particolare riesce ad avere tantissimi consensi che la proiettano tra i personaggi più ricercati. Madre del piccolo Daniel, dopo una gravidanza ha recuperato una forma fisica smagliante, che fa impallidire tante coetanee che non sarebbero in grado di reggere il confronto con lei. Ma la sua popolarità non arriva solo dai social e dal web. Infatti la bella e sensuale 34enne è stata una delle protagoniste del programma All Together Now di Michelle Hunziker. Nel programma musicale che ha riscosso un buon successo di pubblico è stata una voce importante nel muro dei cento, la giuria che ha votato i concorrenti in gara.

Bella ma anche simpatica, ha mostrato tutto il suo valore anche al pubblico televisivo che ne ha apprezzato qualità fisiche ma anche caratteriali. Nell’ultimo post che ha condiviso su Instagram – e che condividiamo sotto – è apparsa in tutta la sua forma fisica, con una scollatura che ha fatto impazzire i suoi fan. Foto che come detto non è passata inosservata e che ha raccolto un numero importante di like e di commenti. In intimo e sguardo provocante, è apparsa irresistibile ai follower che hanno espresso con una serie infinita di commenti il loro gradimento. “A aprile sono 35” ha commentato la modella e showgirl. Le risposte dei fan non si sono fatte attendere. “Finalmente una bellezza autentica” “Senza filtri, sei comunque illegale”. Ma tanti ancora sono stati i complimenti per lei, a dimostrazione del grande affetto che il pubblico del web nutre nei suoi confronti.