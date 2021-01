Denis Dosio vittima di body shaming, “fai schifo” lui risponde così alle offese

Denis Dosio vittima di Body shaming, è stata pesantemente criticato per il suo fisico, alcuni utenti sui social gli hanno scritto “hai la pancetta, sei ingrassaro” lui risponde così agli insulti degli haters

Denis Dosio è diventato vittima di body shaming a causa di alcune offese gratuite che gli sono arrivate sotto alcune foto sui suoi social, sono passati più di quattro mesi da quando, il tiktoker, ha dovuto abbandonare la casa del Gf Vip a causa di una bestemmia. Denis non si è più fatto vedere in studio da quel giorno, ma continua a mostrarsi ai suoi followers sui suoi social di punta, da quando è uscito dalla casa sicuramente la sua popolarità è esplosa sul web e i suoi followers sono nettamente cresciuti, per questo è sempre vittima di continue critiche da parte degli hater, ma questa volta Dosio ha sorpreso tutti, perché con un lungo post indirizzato ai suoi aguzzini ha voluto far capire quello che pensa sul body shaming.

Denis Dosio insultato per il suo fisico, lui risponde per le rime

Nessuno poteva pensare che un ragazzo come Denis Dosio potesse essere una vittima di offese per l’aspetto fisico, ma alcuni invidiosi probabilmente hanno cercato di farlo stare male con pesanti insulti come “fai schifo, sei ingrassato, hai la pancetta” così il giovane ragazzo ha deciso di difendersi scrivendo alcune parole indirizzate proprio a chi l’ha offeso “Partiamo dal presupposto che non sono solito fare questo tipo di stories, perché mi scoccia rispondervi, ma oggi vi rispondo una volta per tutte. Partendo dal presupposto che siete degli incoerenti, ma proprio a livelli altissimi, che se questi commenti tipo: “Denis ha messo la pancetta”, “Il cenone di Natale è ancora lì”, “Sei ingrassato”, “Fai schifo”, – commenti sotto il penultimo TikTok che hanno avuto anche diecimila like – li aveste scritti sotto il TikTok di una donna l’avreste tutti chiamato body shaming, avreste detto poverina e sareste stati i primi a chiamare il 118 per denunciare. Invece sotto un ragazzo va tutto bene“.

Alcuni utenti sul web hanno iniziato a commentare i suoi video facendogli notare che dopo le feste natalizie ha messo su qualche kilo, a questo punto dopo moltissime critiche il tiktoker ha risposto dicendo, che se fosse successo a una donna sarebbe stato ritenuto body shaming e tutti sarebbero ricorsi in suo aiuto, lui invece essendo un uomo non ha visto nessuno che abbia osato difenderlo, per questo motivo ci è rimasto molto male.

Denis ha anche aggiunto “Se voi siete abituati ad avere la concezione di un palestrato come di un secco rachitico di 35 kg con 200 ml di acqua nel corpo non vuol dire che sono tutti così. Nella palestra esiste farsi il cu*o così, esiste la massa muscolare, mangiare di più, mettere grasso, ma almeno in estate ti tiri e sei ancora più grosso. Vi prego, non parlate se non sapete le cose“.

Per concludere Denis Dosio ha fatto una promessa ai suoi follwers dicendo “Quest’estate vi sbatto nello schermo del vostro iPhone un fisico tale che con quell’addome ci potreste grattugiare il formaggio. Mi avete regalato solo che più motivazione per dimostrarvi di cosa sono capace“.