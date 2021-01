Il Grande Fratello Vip si allunga ancora e Tommaso Zorsi reagisce malissimo alla notizia annunciata da Alfonso Signorini

Tantissime le emozioni nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera è andata in onda una nuovissima puntata del reality e i concorrenti hanno appreso che la finale è stata ancora una volta prolungata. Una notizia che ha lasciato tutti scioccati, soprattutto Tommaso Zorzi. Infatti, alla conferma non ha reagito bene e durante la notte ha avuto un malore.

Nuovo prolungamento per il Grande Fratello Vip

Che il Grande Fratello Vip sarebbe stato prolungato ancora lo aveva già confermato un fans fuori dalla casa di Cinecittà nei giorni scorsi. Il reality, infatti, non terminerà più l‘8 febbraio ma il 26 Febbraio, lasciando ancora per altre due settimane i ragazzi nella casa. La notizia era stata accolta con stupore da Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli che si trovavano in giardino.

Successivamente, però, sono censurati dal programma, e invitati a non parlare con nessuno di quanto scoperto. Nello stesso tempo, il web era andato in rivolta e in molti si sono schierati contro Alfonso Signorini. I ragazzi sono chiusi in casa da ben quattro mesi e sottoporli ad un ulteriore stress psicologico non è giusto, hanno scritto in molti.

Inoltre, c’è da dire che i primi crolli nella casa si stanno iniziando a farsi vedere. Dopo la crisi di nervi di Maria Teresa Ruta e il pianto disperato di Pierpaolo Pretelli, ieri notte è stata la volta di Tommaso Zorzi e di Stefania Orlando. Quest’ultima ha provato improvvisamente ad uscire dalla porta rossa mentre il noto influencer ha avuto delle crisi di ansia.

Crisi di panico per Tommaso Zorzie Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi non ha per niente preso bene la notizia di un nuovo prolungamento nella casa del GFVip. Il concorrente dopo aver appreso la data della finale ha avuto un crollo emotivo. Subito dopo la puntata, il giovane ha avuto una crisi di ansia tanto da vomitare.

Il gieffino ha subito trovato un appoggio morale. In suo aiuto è arrivato Andrea Zelletta che vedendolo correre in bagno è stato vicino a lui a tenergli la mano.