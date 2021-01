Federica Panicucci sbaglia il nome di un ospite, lui si vendica in modo eclatante

Gaffe per Federica Panicucci a Mattino Cinque, la conduttrice sbaglia il nome dell’ospite, lui inaspettatamente si vendica “grazie Alessandra”, ecco cosa è successo

Questa mattina Federica Panicucci ha fatto una gaffe nel suo programma, Mattino Cinque, la conduttrice non si è resa conto di aver sbagliato il nome dell’ospite e lui, probabilmente innervosito, ha deciso di vendicarsi nel modo più eclatante, vediamo cosa è successo.

La piccola gaffe è accaduta questa mattina, quando si è parlato delle misure anti Covid, in particolare è stato approfondito il tema degli assembramenti che hanno portato le varie regioni a mettere delle forti restrizioni, per fare in modo che calino i contagi, soprattutto vietando le feste in casa e anche la vita notturna, che è nettamente diminuita da quando è stato instaurato coprifuoco alle 22. Come ospite in collegamento, l’imprenditore torinese, Franco Becchio, che ha denunciato come la situazione si stia aggravando per i proprietari di bar e ristoranti che in questo momento devono tenere chiuse le serrande dei loro locali e per questo motivo moltissimi stanno chiudendo le loro attività per non rischiare di andare in rovina.

Leggi anche->Uomini e donne oggi, 18 gennaio: Gemma tradita, Riccardo lascia lo studio

Durante il momento dei saluti e dei ringraziamenti per gli ospiti presenti in studio, Federica Panicucci ha fatto una piccola gaffe proprio con Franco Becchio e invece di chiamarlo Franco l’ha salutato dicendogli “grazie Paolo” l’uomo, dopo aver sentito il suo nome sbagliato, deve essersi arrabbiato o esserci comunque rimasto male perché oltre ad aver borbottato qualcosa, ha voluto vendicarsi contro la conduttrice usando la stessa moneta.

Infatti a fine puntata l’imprenditore ha chiamato volontariamente Federica con un altro nome e le ha detto “grazie Alessandra” la Panicucci invece di risentirsi ha preso il tutto con estrema ironia e si è fatta una bella risata, anche perché oltre ad aver sbagliato il nome ha anche sbagliato il cognome invece di chiamarlo Becchio gli ha detto “Scusi, scusi. Ho sbagliato il nome. Le chiedo scusa. Guardi che se vuole ritornare ed intervenire, noi la ospitiamo molto volentieri, eh Vecchio. La saluto, Vecchio” e lui per non essere da meno le ha risposto “Arrivederci, Alessandra. Buon lavoro!” risposta goliardica che sul web ha fatto subito scalpore.

Leggi anche->Bonolis irriconoscibile, la moglie Sonia lo umilia “Come ti sei ridotto?” VIDEO

La vicenda si è chiusa con una risata da parte di entrambi, anche se il signor Becchio sembrava essere davvero arrabbiato per questo sbaglio clamoroso.