Can Yaman e Diletta Leotta: nuove conferme sul presunto flirt (FOTO)

Sembra confermato il flirt tra l’attore turco Can Yaman e la show girl Diletta Leotta: nuovi dettagli sulla loro relazione

Anche l’attore protagonista di DayDreamer e la conduttrice di Dazn non hanno ancora confermato il loro flirt in modo ufficiale, i loro gesti non lasciano dubbi. Sono ormai giorni che si parla di un legame tra i due modelli, dopo che Chi ha lanciato lo scoop. L’ultimo gesto arriva proprio dall’account ufficiale di Can Yaman, dove attraverso una foto ha scatenato un putiferio.

Una foto conferma la laison tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nelle ultime ore, l’attore di Daydreamer ha condiviso una foto della sua valigia nera decorata con una scritta. Accanto all’immagine, una frase utilizzata da Diletta Leotta qualche giorno fa e che non è passata inosservata: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”.

Parole che secondo molti avrebbero più significati. Infatti, la sua frase non era riferita solo al match tra Roma e Inter ma anche all’incontro con Can avvenuto in quei giorni. La stessa frase è stata ora condivisa da Yaman, forse per farle sentire la sua vicinanza.

Inoltre, i più attenti hanno notato che entrambi hanno condiviso anche una stessa canzone, Una notte a Napoli. Piccoli gesti che non lasciano nessun dubbio e che confermano un interesse reciproco.

Colpo di scena: like sibillini alla mamma di Diletta

Ma a scatenare davvero il web, che nelle ultime ore sembra impazzito, sono dei like sibillini che l’attore turco ha lasciato alle foto della signora Ofelia, la madredi Diletta Leotta. E’ già tempo di presentazioni ufficiali? Si è chiesto qualcuno. A quanto pare sembra di si.

Inoltre, come ha mostrato il settimanale Chi, la coppia, se così si può definire, è apparsa davvero felice e serena nell’hotel dove ha alloggiato Can. Per ora Yaman è tornato nel suo paese, ma presto ha fatto sapere che sarà in Italia per studiare.

Anche per questo 2021, sono in atto tanti nuovi progetti, tra cui quello della serie Sandokan. Un lavoro molto importante per il 31enne, vista la sua giovane età e la popolarità improvvisa.