Valeria Marini, le accuse dell’ex compagno: “Mente, l’ho lasciata io”

Gianluigi Martino, l’ex compagno di Valeria Marini la accusa di essere immatura e di essere stato lui a porre fine alla relazione, contrariamente da quanto detto dalla showgirl.

Valeria Marini è tornata single. La bionda showgirl ha confessato al settimanale Oggi,di aver recentemente chiuso la relazione con Gianluigi Martino, 36enne manager nel mondo dello spettacolo, con il quale faceva coppia fissa da qualche tempo. Valeria aveva voluto precisare di essere stata lei a chiudere la storia d’amore, per diversi motivi e soprattutto che l’opinione della madre 82enne non era la causa della separazione. L’ex fidanzato però ha una opinione molto diversa sulla fine del loro rapporto e sempre tramite il settimanale diretto da Umberto Brindani, ha voluto chiarire esattamente come stanno le cose. Secondo Martino a chiudere la relazione sarebbe stato lui e non la showgirl sarda. A spingerlo all’addio sono stati i continui litigi tra di loro. Secondo il manager la Marini sarebbe contornata da falsi amici che la consigliano anche sul lavoro, pregiudicando la sua carriera.

Martini racconta di aver provato a indirizzare meglio la carriera della showgirl, consigliandogli di mantenere un livello alto e non partecipare a prodotti televisivi di bassa qualità. Per questo i presunti falsi amici avrebbero incominciato a calunniarlo, insinuando che stesse con Valeria solo per apparire sui giornali e arrivando persino a sostenere che fosse gay. Anche la mamma di Valeria, la signora Gianna, sarebbe stata plagiata dall’enturage della ex modella, fino ad arrivare a mettergliela contro e a cercare di convincere la figlia a chiudere la relazione. Insomma secondo il 36enne la rottura tra lui e la Marini sarebbe stata causata da l’interferenza di persone esterne, non dalla mancanza di valori indispensabili, come aveva raccontato la showgirl durante un intervista a Barbara D’urso.

Quello che non torna però è chi dei due abbia chiuso la relazione: entrambi infatti sostengono di aver detto addio al compagno. Chi starà mentendo?