Tommaso Zorzi ha raccontato un episodio della sua vita molto drammatico “il mio ex mi ha buttato a terra e ha iniziato a tirarmi dei calci”, vediamo cosa ha raccontato – VIDEO

Tommaso Zorzi ha rivelato ai compagni un episodio della sua vita sconvolgente, nessuno dei presenti e nemmeno gli spettatori da casa si aspettavano un racconto così drammatico, il web influencer ha confidato agli altri inquilini di quando aveva appena 19 anni ed era fidanzato con un ragazzo piuttosto violento di cui era molto invaghito, Zorzi non ha accennato a fare nomi e cognomi del presunto uomo, ha solo detto che era un ragazzo italiano conosciuto in Scozia il quale è stato il suo primo vero amore.

Tommaso si è lasciato andare a una dolorosa confessione in cui ha fatto capire agli altri concorrenti di essere stato veramente invaghito da questo persona, quasi ossessionato, tanto che qualsiasi cosa che l’uomo faceva la faceva anche lui, ha annullato completamente la sua vita pur di stargli vicino infatti ha detto “Avevo 19 anni. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna del mio ex“, scopriamo nel dettaglio questo doloroso episodio della vita di Tommaso.

Tommaso Zorzi, un episodio della sua vita sconvolgente “il mio ex mi ha buttato a terra e ha iniziato a tirarmi dei calci”

Tommaso ha confidato agli altri coinquilini della casa del Gf Vip di quando è andato in discoteca con il suo ex fidanzato e ha raccontato che quando a un certo punto l’influencer è uscito fuori per fumare e poi è tornato ha trovato il suo fidanzato molto vicino a un altro ragazzo, per questo motivo si è molto arrabbiato con lui “L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci. Ci sbattono fuori e fuori dalla discoteca mi ha proprio sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e poi mi ha dato due calci. E quindi lì ho detto no“.

Di fronte a questo triste racconto i suoi compagni si sono congratulati con lui per aver messo un punto definitivo a quella storia tossica, per fortuna Tommaso è riuscito a reagire alle violenze di questa persona, ma non tutti sono in grado di farlo.