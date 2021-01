Barbara D’Urso sbotta contro Pierpaolo Pretelli “per colpa tua Giulio non è qui”

Barbara D’Urso infuriata con Pierpaolo Pretelli, la conduttrice si è scagliata contro l’ex velino “per colpa tua Giulio non è qui, a Pomeriggio cinque” ecco cosa è successo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio ha avuto un confronto nella casa proprio con l’ex velino, il quale è rimasto particolarmente deluso dal comportamento della sua famiglia, il motivo? aveva chiesto esplicitamente alla madre e al fratello di non rilasciare interviste e di non andare nei vari programmi a parlare di lui, loro invece hanno fatto esattamente al contrario, forse non esperti del settore hanno fatto qualche uscita imbarazzante su Pretelli.

Alfonso ha mostrato a Pierpaolo l’ultima intervista rilasciata da sua fratello Giulio, il quale ancora una volta ha fatto capire che la sua famiglia non approva la nuova relazione con Giulia Salemi, ovviamente l’ex velino vedendo quelle parole si è subito innervosito e appena ha visto il fratello gliene ha dette di tutti i colori facendolo anche piangere, ma soprattutto gli ha chiesto di non andare più nei vari talk show e di non rilasciare più interviste, alla fine dell’incontro i due si sono salutati con la speranza che la questione si sarebbe risolta al più presto. Giulio sembra aver preso alla lettera la “minaccia” del fratello infatti da quel giorno non si è più presentato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, il fratello di Pierpaolo è diventato un ospite sempre presente negli studi di Mediaset, tanto da essere nominato opinionista, per questo motivo Barbara D’Urso non ha preso molto bene quanto accaduto tra lui e Pierpaolo.

Leggi anche->GF Vip, Pierpaolo sorprende Giulia con una promessa: le parole

Barbara D’Urso contro Pierpaolo Pretelli “non dovevi trattare così Giulio, non si è presentato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash_Landia (@trash_landia)

Barbara D’Urso attacca Pierpaolo Pretelli, la conduttrice non ha approvato il comportamento dell’ex velino nei confronti di suo fratello durante l’ultima puntata del Gf Vip, Giulio ha deciso di non presentarsi a Pomeriggio Cinque dopo che il fratello gli ha chiesto di non intromettersi nella sua vita e di non andare nei vari programmi televisivi per non aggravare la questione, Barbara ovviamente si è molto arrabbiata con Pierpaolo per l’assenza di Giulio nel suo programma.

La conduttrice ha preso le parti del suo nuovo opinionista e ha rimproverato duramente Pierpaolo dicendo “Come vedete c’è una poltrona vuota, non c’è Giulio. A me veramente si è schiantato il cuore. Voi sapete che Giulio Pretelli è un mio opinionista così come per anni lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi Giulio non è qui, è naturale dopo quello che gli ha detto Pierpaolo. Quello però che io non riesco a capire è com’è possibile che uno come Pierpaolo che nella vita ha fatto questo, è stato 30 volte e anche di più in studio, possa dire quelle cose. Perché è normale che parenti e amici vanno nelle trasmissioni. Sono dinamiche che servono anche al GF Vip“. Barbara si è infuriata con Pierpaolo perché anche lui era un suo opinionista e quindi conosce bene quel momento, per questo la conduttrice non riesce a comprendere come mai l’ex velino abbia negato questa possibilità a suo fratello Giulio.

Non è finita qua perché la D’Urso ha anche aggiunto di aver condotto per ben 6 edizione il Grande Fratello e che quindi è esperta di dinamiche del reality e si ricorda bene che ogni volta diceva ai suoi concorrenti “sappiate che noi e altri programmi chiameremo i vostri amici e parenti” e rivolgendosi a Pretelli ha detto ” Non è possibile che Pierpaolo tratti così il fratello, che poi si è messo a piangere. Mi è dispiaciuto molto vederlo così in lacrime.”

Per concludere Barbara ha confessato “Penso che lui abbia fatto bene a non venire, è la richiesta del fratello di non andare in tv ad essere particolare. Non credo che Pierpaolo sia stato implorato da Signorini a fare il GF Vip, Lui è lì felice di esserci e si dovrebbe comportare come gli altri che accettano le dinamiche“.

Leggi anche->Selvaggia Roma, le trasparenze scatenano i follower: “Non c’è sfida con le altre”

Quindi secondo la conduttrice, Giulio ha fatto bene ad ascoltare le parole del fratello e a non presentarsi in studio, ma allo stesso tempo non è d’accordo con le parole utilizzate da Pierpaolo.