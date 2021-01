Nonostante le critiche dei coinquilini del GF Vip, la storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo continua a gonfie vele. Ecco la promessa speciale dell’ex velino alla fidanzata.

Fino ad oggi la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all’interno del GF Vip, non è stata per niente facile. I due novelli innamorati hanno dovuto sopportare attacchi scagliati da tutte le direzioni: dai coinquilini, dal pubblico e addirittura dalla famiglia al completo di Pierpaolo. Una situazione che sta mettendo a dura prova la relazione e che spesso è motivo di incomprensione tra i due. E eri sera Pierpaolo ha dovuto difendere nuovamente la fidanzata dagli attacchi arrivati proprio dalla sua famiglia. Il fratello Giulio è arrivato in casa per dire la sua e Pierpaolo gli ha chiesto ancora una volta di farsi da parte e smettere di rilasciare interviste nei vari programmi pomeridiani. Secondo l’ex velino ogni attacco della famiglia a Giulia risulta come un attacco a lui e questo non è accettabile. Chiarita la situazione Alfonso Signorini ha voluto regalare un momento di spensieratezza alla coppia regalandogli una grossa fotografia che li ritrae insieme in piscina (si proprio uguale a quella con Elisabetta Gregoraci!). In quel momento Pierpaolo ha deciso di scrivere una dedica per la fidanzata: “A te che sei speciale, Grazie”.

Al momento Giulia sembrava aver apprezzato il pensiero ma poco dopo si è lamentata per la poca profondità della frase. Pierpaolo a questo punto per farsi perdonare dall’influencer italo-persiana, le ha promesso che se avrà la possibilità cederà a lei la possibilità di andare in finale, per dimostrarle il suo impegno e la sua voglia di un futuro con lei. Giulia ha apprezzato moltissimo le parole del fidanzato e i due si sono scambiati un lungo bacio e un dolcissimo abbraccio.

Non sono tante le persone a credere nel loro rapporto ma Giulia e Pierpaolo sono determinati a far ricredere tutti attraverso il loro amore e il loro impegno. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà una volta tornati alla vita reale.