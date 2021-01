Vediamo insieme per quale motivo è saltata la messa in onda del programma super seguito L’Eredità condotto da Flavio Insinna.

Lo show game pre serale della Rai, ovvero L’Eredità è molto amato e seguito da tantissimi telespettatori.

Ma è successo qualcosa di molto particolare, che ha fatto saltare la sua messa in onda, vediamo insieme tutti i dettagli.

L’Eredità salta la messa in onda: Cosa è successo e tutte le notizie in merito

Come sappiamo, il nostro paese in questi ultimi giorni era impegnato per cercare di risolvere una crisi di governo, e di conseguenza tutti i palinsesti televisivi hanno subito delle modifiche.

Anche il programma pre serale, condotto magistralmente da Flavio Insinna, ha subito una variazione, infatti la messa in onda di ieri sera è saltata, come il programma che lo doveva sostituire.

Il programma precedente, ovvero La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, ha terminato alle 18 e da qual momento c’è stata la diretta dal Senato.

Era stato programmato che alle 19.30 andasse in onda una piccola puntata con il meglio dell’Eredità, ma anche questa è saltata perché la diretta dal Senato si è allungata fino alle ore 20.

Il programma tornerà normalmente in onda nella giornata di oggi, con il suo solito appuntamento alle 18.45.

Ma prima di lui, non ci sarà a farci compagnia il programma condotto da Alberto Matano, ma uno speciale sull’insediamento di Biden alla Casa Bianca.

Per il momento, sembra essere tutto confermato, sperando che non ci siano ulteriori imprevisti, per nessun motivo.

E voi avete seguito la diretta di ieri pomeriggio fino a tarda notte dal Senato, e tutti i programma di approfondimento successivi?