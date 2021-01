Vediamo insieme tutte le informazioni, e la decisione di raddoppiare l”appuntamento con la soap opera super amata.

Stiamo parlando della soap opera super seguita della Rai, ovvero Il Paradiso delle Signore, che ha un nuovo cambio di programmazione.

Vediamo insieme tutti i dettagli, ma questa volta il pubblico sicuramente sarà contento.

Il Paradiso delle signore: raddoppia la messa in onda-tutte le informazioni

Come abbiamo potuto vedere, questa settimana è stata piena di cambi di programmazione, per via della crisi che il nostro Governo stà affrontando.

Alcuni programmi non sono proprio andati in onda, come quello di Antonella Clerici, ma anche la soap opera super amata dal pubblico, ovvero Il paradiso delle Signore, ha avuto qualche spostamento.

La Rai, ha infatti comunicato, che per recuperare la puntata che non è andata in onda lunedì 18 gennaio, venerdì 22 ci sarà un appuntamento doppio, per la gioia di tutti i suoi ammiratori.

Facendo così, verranno trasmessi tutti gli episodi che erano in programma per questa settimana, anche perché ci saranno dei grandi colpi di scena.

Il primo appuntamento sarà quello al solito orario, ovvero 15.30 ed a seguire ci sarà l’altro che dovrebbe iniziare attorno alle 16.10

Dovemmo scoprire in queste puntate che Clelia è in dolce attesa di Luciano, e la coppia sarà, giustamente, molto contenta, mentre Agnese continua ad essere succube del marito, e questo porterà ad un forte litigio con il figlio.

Insomma non ci resta che aspettare qualche giorno e goderci il doppio appuntamento della soap opera Il Paradiso delle Signore, voi lo seguite?