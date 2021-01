Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Loredana Lecciso, e per quale motivo ha un cruccio con Al Bano, per qualcosa in particolare.

Loro sono una delle coppie maggiormente chiacchierate e discusse degli ultimi anni, stiamo parlando di Loredana Lecciso ed Al Bano.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Loredana, e per quale motivo le è rimasto un cruccio.

Loredana Lecciso rivelazione su Al Bano: “Non è giusto!”

Come sappiamo bene, sono spesso al centro del gossip nazione, per moltissimi motivi, e la storia tra di loro sembra non avere mai fine.

Stiamo parlando di Al Bano e la sua compagna Loredana Lecciso, che di recente ha rilasciato una bella intervista alle pagine del giornale NuovoTv.

In questa chiacchierata, se così possiamo definirla, ha deciso di fare una rivelazione, in particolare, su Al Bano, che nessuno si aspettava.

Loredana ha infatti detto le seguenti parole:

“Ho un conto in sospeso con l’Isola dei famosi, che ha interrotto a causa mia. Da allora mi è rimasto un cruccio”

Poco prima che iniziasse, la nuova edizione, lunghissima in questo caso, del Grande Fratello Vip, in molti ipotizzavano che lei fosse nel cast, ma Loredana ha risposto non è interessata a farlo, nemmeno come opinionista.

Anche perché è una persona molto riservata, e la sola idea di avere le telecamere su di se, 24 ore su 24, non le piace.

Le è stata fatta anche la domanda, su cosa ne pensava della partecipazione di Jasmine insieme al papà Al Bano, al programma The Voice Senior, ed ha dichiarato che ha sorpreso tutti in famiglia, anche per il suo talento come cantante.

E voi cosa ne pensate delle parole di Loredana Lecciso che ha un cruccio verso Al Bano per aver interrotto la sua partecipazione all’Isola dei Famosi?