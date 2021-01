Stefania Orlando ha stupito tutti con il suo tentativo di fuga: dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 5, in piena crisi dopo aver sentito le parole pronunciate dall’ex marito Andrea Roncato, ha provato ad uscire dalla Casa ma è stata fermata dai compagni.

Altalena di emozioni nella serata di lunedì 18 gennaio per il Grande Fratello Vip 5. Durante la ricca puntata serale Stefania Orlando è venuta a sapere delle dichiarazioni rilasciate dall’ex marito Andrea Roncato, ma è al termine di questa che è accaduto un vero e proprio colpo di scena: la nota conduttrice è andata in crisi e ha tentato impulsivamente di uscire dalla Casa, cercando di abbandonare così il reality.

A fermarla ci hanno pensato i suoi coinquilini che sono dovuti intervenire a tratti anche con la forza per impedire che Stefania oltrepassasse la soglia della porta rossa. A consolarla e a calmarla poi ci ha pensato l’ormai inseparabile amico Tommaso Zorzi. Ecco che cosa è successo.

Le parole di Andrea Roncato

Ma andiamo per ordine. Tutto è iniziato con le dichiarazioni pungenti che l’ex marito di Stefania Orlando Andrea Roncato ha rilasciato al programma di Barbara D’Urso su Canale 5 “Live Non è la D’Urso”. Ospite al programma, infatti, l’uomo aveva parlato della loro rottura, avvenuta ormai 23 anni fa e rimasta negli anni avvolta nel mistero.

Ma la colpa, secondo ciò che Roncato aveva detto alla D’Urso, era stata di Stefania: “Aveva un altro e mi lasciò“, ha infatti detto l’attore, parlando del matrimonio tra i due durato due anni. “Quando eravamo sposati mi sono sempre assunto tutte le colpe e mi è andata bene così: avevo molte ragazze e non ci ho pensato, anche se soffrivo“.

Le parole dell’ex marito sono state ritrasmesse da Alfonso Signorini per metterne al conoscenza anche la diretta interessata, che non ha certo reagito bene.

Stefania ed il suo ex marito, Andrea Roncato. La promessa di esserci sempre e comunque l’uno per l’altra, ma qualcosa non è andato secondo i piani… #GFVIP pic.twitter.com/ZDjMRPK1Qv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Stefania Orlando: la risposta in diretta

La Orlando durante la trasmissione è apparsa visibilmente provata dalle parole dell’ex ed ha subito replicato in diretta, dicendo che è vero che quella ad essersene andata via di casa è stata lei e confermando anche il fatto che lei avesse incontrato un’altra persona, ma “non è stata quella la causa della fine del matrimonio“, ha raccontato, spiegando invece la reale motivazione per la quale i due si erano lasciati. Ai tempi Stefania e Andrea erano ormai diventati come due amici: “Non avevamo più un rapporto da coppia ci rispettavamo e provavamo affetto, ma a me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Di ciò è stata complice anche l’età e i 20 anni di differenza” ha infatti spiegato la conduttrice tv.

L’ultimo commento lo ha riservato all’attuale moglie di Andrea, spiegando di non aver mai detto che la donna sia eccessivamente gelosa, in quanto sarebbe stato proprio lui invece a dirglielo: “Mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è un po’ ‘tedesca’“.

Dopo la puntata: la crisi e il tentativo di fuga

È stato alla chiusura della puntata che Stefania è crollata in una crisi profonda a causa di ciò che l’ex marito aveva detto su di lei e, mentre il resto dei compagni era impegnato in cucina, è corsa verso la porta rossa per cercare di aprirla ed abbandonare il gioco. Un vero e proprio tentativo di fuga, che è stato però intercettato dai compagni, primo fra tutti l’amico influencer Tommaso Zorzi.

“Per me non conta più niente, me ne voglio andare” era la frase che Stefania continuava a ripetere, mentre scalpitava per girare la maniglia della porta ed uscire con i compagni che invece la bloccavano.

È stato proprio Zorzi a convincerla a restare, che minaccioso le ha detto che se lei fosse uscita dal gioco allora sarebbe uscito anche lui.

Così Stefania si è calmata e, finita la crisi, si è di nuovo messa a ballare e cantare a gran voce brani di Renato Zero insieme al suo inseparabile Tommaso.

STEFANIA SI AVVICINA ALLA PORTA ROSSA PER USCIRE

Temo di aver perso 10 anni di vita #TZVIP #PRELEMI #GFvip pic.twitter.com/18xiSvEwdp — La stratega della casa mode on (@stefyorlandera) January 19, 2021

La reazione dei social

Il comportamento di Stefania Orlando ha scioccato tutti i social, che su Twitter in queste ore si stanno scatenando a commentare l’accaduto che potrebbe far rischiare alla concorrente una squalifica.

Una marea di sostegno arriva per lei dal web: la Orlando si conferma così una dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip.

un’ora fa stefania voleva uscire dalla porta rossa, mtr ha urlato e tommaso si è piazzato lì davanti, ora cantano a squarciagola renato zero. eccolo il golden trio ❤️ #gfvip #tzvip pic.twitter.com/4W00pAPy87 — agn (@louscat) January 19, 2021