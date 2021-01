GF VIP: Maria Teresa Ruta dopo il crollo Signorini “la riprende”

Vediamo che cosa è successo nella puntata di ieri sera, per il Grande Fratello Vip, che ha visto Maria Teresa al centro dell’attenzione.

Anche la puntata che è andata in onda ieri sera, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, è stata ricca di colpi di scena.

Vediamo insieme che cosa è accaduto a Maria Teresa, e per quale motivo è intervenuto anche Signorini.

GF VIP: Maria Teresa Ruta e l’imprevisto in diretta ma Signorini la riprende

Come potevamo immaginare, Alfonso Signorini, nella puntata che è andata in onda ieri, ha dato sempre un grandissimo spazio alla storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia.

LEGGI ANCHE —-> AL BANO, SAPETE COME HA SPESO I PRIMI SOLDI GUADAGNATI?

Ma si è parlato anche, del potente crollo emotivo di un’altra protagonista del Grande Fratello Vip, ovvero Maria Teresa Ruta.

In molti, sperano che lei sia una delle vincitrici di questa edizione, che sembra davvero, non finire mai.

Alfonso Signorini, ha deciso di farle trovare un regalo in cucurio, per cercare di tirarla su di morale.

LEGGI ANCHE —–> ASIA ARGENTO RIFIUTA L’ISOLA DEI FAMOSI: IL MOTIVO LASCIA STUPITI

All’interno di una scatola con uno splendido fiocchetto, Maria Teresa, quando l’apre trova un barattolino di vetro bianco, e subito non si capisce cos’è.

Poi lei spiega che all’interno aveva messo del’acqua di colonia che utilizzava il papà, ma a quanto sembra è diventato tutto bianco, un qualcosa di davvero strano e particolare.

Maria Teresa, non capisce bene, come mai si è trasformata in questo modo, e se ne spalma un pochino sulla mano.

In sottofondo, mentre è anche inquadrato, Alfonso Signorini commenta dicendo: “Evitiamo”, il tutto con il sorriso sulle labbra.

E poco dopo, però fanno finalmente incontrare Maria Teresa, con la figlia Guenda, che si scambiano un lungo abbraccio, con tutte le precauzioni che ci sono.

In merito allo sfogo che ha avuto durante la settimana passata, Maria Teresa ha confessato di essere stanca, e che i 4 mesi all’interno della casa iniziano a farsi sentire.

E voi cosa ne pensate di questa acqua di colonia che si è trasformata in una sostanza bianca, davvero misteriosa? Secondo voi Maria Teresa è una possibile vincitrice del GF Vip?