Nella puntata di lunedì 18 gennaio, Dayane Mello ha sfoggiato, nella casa del Gf Vip, un vestito bellissimo, ma la cifra è da perdere la testa, ecco quanto costa l’abito in questione

Nella puntata di lunedì 18 gennaio del Gf Vip non sono di certo mancati i colpi di scena, tra pianti e risate i vipponi hanno passato una serata piena di emozioni, ma a stupire i telespettatori è stata Dayane Mello, con un look che ha fatto letteralmente impazzire il web. Sicuramente la modella brasiliana è un icona di stile, come abbiamo visto nel corso del reality, ha sempre sfoggiato outfit pazzeschi, ma quello di ieri sera era da togliere il fiato, bellissima e sensuale ma a far incuriosire gli utenti sul web è stato il costo del suo vestito, che li ha lasciati a bocca aperta, scopriamo insieme la cifra dell’abito.

Dayane Mello, il vestito che ha fatto impazzire i fan, ma la cifra è da perdere la testa

Nella casa del Gf Vip i concorrenti ci lasciano ogni volta a bocca aperta per i loro outfit da sogno, questa volta ad attirare l’attenzione è stata la bellissima modella brasiliana, Dayane Mello, indossando una abito bellissimo, il vestito in questione è di un famoso brand italiano, Versace ed è molto costoso infatti la cifra si aggira intorno ai 1890€, sul sito web di Versace si legge “Al tempo stesso femminile e grintoso, questo abito corto sfoggia la stampa Tie-Dye Roses. I delicati bouquet di rose che giocano con il concetto di femminilità sono presentati in tonalità acide e accostati a sovrapposizioni tie-dye. Il modello è impreziosito da una cintura in pelle con fibbia Safety Pin”.

Un abito che sicuramente moltissime donne sognano di avere ma che purtroppo per il suo costo eccessivo non tutte si possono permettere, sul web è subito iniziata la ricerca al prezzo del suo outfit e gli utenti nel scoprire la cifra riportata qui sopra sono letteralmente rimasti scioccati, ora addirittura il brand Versace ha deciso di metterlo in saldo, quindi da 1899€ è arrivato a costare 945€.

Vedremo cosa indosserà la vippona nella prossima puntata e se riuscirà a stupirci nello stesso modo, aspettiamo con ansia di vederla nella finale del Gf Vip, momento in cui i concorrenti sfoggiano il loro abito migliore.