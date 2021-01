GF Vip, Stefania Orlando preoccupa: “Sto male, portatemi in ospedale”

Dopo l’intensa serata passata all’insegna di crolli psicologici e alcool, a Stefania Orlando è venuta la febbre: “Portatemi in ospedale“, ha chiesto ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Che cosa è successo?

Stefania Orlando sta male e ha la febbre, arrivata dopo la sua notte ‘brava’ nella Casa del Grande Fratello, che la nota conduttrice tv ha passato in compagnia dell’inseparabile amico Tommaso Zorzi. “Qualcuno mi porti in ospedale“, queste le parole pronunciate da Stefania Orlando e che tanto hanno fatto ridere il web. Ecco perché e che cosa è successo.

Stefania Orlando: la notte ‘brava’

Tutto ha avuto inizio durante l’appuntamento serale del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata in diretta di lunedì 18 gennaio, infatti, a tutti i gieffini è stata svelata la nuova data di fine del reality, notizia alla quale tutti hanno reagito con grande sorpresa nonostante il sospetto fosse nell’aria ormai da giorni.

Ma ad aver passato una serata molto intensa emotivamente era stata in particolare proprio Stefania Orlando, alla quale Signorini aveva fatto sentire le parole dell’ex marito Andrea Roncato. L’uomo, infatti, intervistato il giorno prima da Barbara D’Urso, aveva dichiarato alcune cose false sulle motivazioni che starebbero dietro alla rottura del suo matrimonio con la Orlando avvenuta 23 anni fa.

Tutte falsità, almeno secondo Stefania, che la hanno mandata su tutte le furie, spingendola persino ad un vero e proprio tentativo di fuga dalla Casa nella notte, una volta finita la diretta. Bloccata tempestivamente dai compagni, Stefania era finita poi a ballare sui tavoli insieme all’influencer Tommaso Zorzi, concorrente con il quale la donna ha molto legato nei mesi di permanenza nella Casa.

Una serata ‘brava’ all’insegna dell’alcool quindi sia per Stefania che per gli altri gieffini: i compagni di avventura, dopo aver saputo del prolungamento del reality (che finirà a fine febbraio invece che l’8), si erano dati ai festeggiamenti più sfrenati, finendo inevitabilmente ubriachi sotto gli occhi dei telespettatori.

La sbornia del giorno dopo

E sono stati proprio questi festeggiamenti a penalizzare Stefania, che con i suoi quattro mesi abbondanti di permanenza nella Casa probabilmente non era più abituata a bere nemmeno un goccio di alcool. La Orlando infatti ha dovuto così scontare i postumi della notte decisamente agitata, passando tutta la giornata a letto con un forte mal di testa.

Particolarmente amorevole con lei è stata Maria Teresa Ruta, alla quale Stefania negli ultimi tempi si sta avvicinando molto per la gioia dei telespettatori, che dai social hanno accolto con gioia il bel rapporto d’amicizia sincera creato tra le due donne.

È stato proprio quando la Ruta la ha raggiunta in camera che Stefania si è lasciata andare con la frase: “Mi sento morire, sto male, voglio andare in ospedale“, parole di cui però Maria Teresa non si è preoccupata, data la forte sbornia dell’amica: “Va bene che sei Stefania Orlando, ma penso che c’è qualcuno che ha più bisogno dell’ospedale di te in questo momento“, le ha infatti risposto, offrendole poi di prepararle per cena una minestrina in brodo per farla riprendere al meglio.

La reazione di Stefania Orlando ha molto divertito il web, sui social infatti qualcuno ha commentato: “La fobia di Stefania Orlando: morire di sbornia“. Un commento ironico ma affettuoso, dato che da parte degli utenti di Twitter e Instagram Stefania Orlando sta ottenendo molto sostegno: insieme a Tommaso Zorzi forma una coppia fenomenale che il web ha mostrato decisamente di apprezzare.