Stefania Orlando, il marito Simone contro il GFVip: E’ ora di tornare a casa”

Il marito di Stefania Orlando dopo il crollo della moglie al GFVip chiede esplicitamente di far tornare a casa la sua donna

Quella di ieri sera del GFVip è stata una puntata molto difficile. Alfonso Signorini dopo tanti rumors ha confermato che il reality proseguirà ancora per altre settimane. Una notizia che ovviamente ha lasciato tutti senza parole, tanto che dopo la diretta qualche concorrente è entrato in profonda crisi. Tra questi Tommaso Zorzi, che preso dal panico ha iniziato a vomitare. Dall’altro lato, anche Stefania Orlando non ha reagito bene minacciando di voler lasciare la casa. E proprio su questo suo crollo è intervenuto il marito Simone Gianlorenzi, deciso a voler vedere la moglie a casa.

Stefania Orlando in preda ad una crisi minaccia di lasciare la casa

Stefania Orlando dopo aver appreso che il Grande Fratello Vip proseguirà ancora, durante la notte ha avuto un crollo psicologico. La gieffina si è convinta a voler lasciare la casa, aprendo la porta rossa e chiedendo la squalifica.

Fortunatamente, a darle conforto e a farle cambiare idea sono arrivati gli altri coinquilini, evitando il peggio. C’è da dire anche che anche molti telespettatori non hanno preso bene la decisione della produzione, in quanto vedono i loro beniamini molto stanchi.

Dalla parte della Orlando si è schierato, anche suo marito, che fino ad oggi l’ha sempre supportata nel restare e continuare la sua avventura. Questa volta, dopo aver visto le condizioni della compagna, ha invitato lui stesso Stefania ad lasciare il GFVip: “È ora di tornare a casa”.

Simone Gianlorenzi dalla parte della moglie: E’ ora di tornare a casa

Sempre durante la diretta di ieri, Simone Gianlorenzi sembra non aver gradito nemmeno un altro comportamento del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini avrebbe dovuto nominare il primo finalista attraverso un televoto. Inizialmente c’erano Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, che avrebbero dovuto sfidarsi con un televoto flash.

Poco dopo invece il conduttore ha annunciato che alla nomination si sarebbe dovuta aggiungere anche Dayane Mello e che il televoto sarebbe stato aperto tutta la settimana. Un improvviso cambio che non è piaciuto ne al marito di Stefania Orlando e ne tanto meno al pubblico a casa. Ancora un volta in molti hanno storto il naso, vedendo poca chiarezza.