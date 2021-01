Biella, tre ragazzi in auto. Muore il più giovane: aveva solo 15 anni

Un incidente nel biellese spezza la vita di un minorenne: il ragazzo di appena 15 anni è rimasto coinvolto in uno schianto mentre viaggiava in auto con degli amici.

Non ce l’ha fatta nonostante il ricovero in ospedale l’ultima vittima di un incidente stradale nel nostro paese, un minorenne che viaggiava nella notte con altri tre amici in automobile. E’ successo a Cossato, nell’area di Biella e l’automobile coinvolta nello schianto – una Fiat Punto decappottabile – era condotta da uno dei quattro giovani a bordo, uno dei quali è finito in rianimazione in ospedale con ferite molto serie. Solo lesioni minori per gli altri due passeggeri. Il gruppo stava tornando da una festa privata nella notte del 16 gennaio quando si è verificata la tragedia lungo la strada per il ritorno a casa.

Secondo le testimonianze degli altri ragazzi a bordo della decappottabile, il guidatore – lo stesso 25enne che ora lotta per la vita in rianimazione – ha improvvisamente perso il controllo del mezzo: l’auto si è ribaltata, finendo pesantemente a terra sull’asfalto. L’incidente poteva forse avere conseguenze non letali se la cappotte del mezzo non fosse stata in quel momento abbassata, cosa che è costata la vita al minorenne deceduto nello schianto. Il giovane infatti è volato fuori dal tetto aperto del mezzo che lo ha anche colpito mentre si ribaltava finendo fuori strada, ai bordi dell’asfalto. La disperata corsa in ospedale non è purtroppo bastata per salvare una giovane vita che si è spezzata questa mattina in ospedale: il ragazzo di 15 anni – la cui identità rimane naturalmente riservata – lascia madre, padre e fratello. Sono in corso adesso accertamenti sull’incidente, l’ennesimo di un gennaio davvero terribile per le strade italiane: secondo gli investigatori, il 25enne si è messo alla guida dell’auto in condizioni non sicure, avendo consumato alcool e droga alla festa da cui stava facendo ritorno con gli amici.