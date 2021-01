C’è Posta Per Te: tradisce la moglie incinta, Maria De Filippi implora il perdono

C’è Posta Per Te, storia di bugie e adulterio, Francesco tradisce la moglie incinta, Maria De Filippi implora Susy “perdonalo è un brav’uomo“, il web insorge, ecco cosa è successo

Il seguitissimo programma di Maria De Filippi, Cè Posta Per Te, come ogni anno è andato in onda, nonostante la conduttrice sia stata accusata di non aver rispettato le norme anti-covid, a causa del pubblico senza mascherina, la trasmissione ha avuto un grande successo, per ora sono state trasmesse solo due puntate ma il pubblico sembra esserne affasciato soprattutto per le storie particolari storie trattate fino ad oggi, in particolare la puntata di Sabato 16 Gennaio è stata una delle più chiacchierate, scopriamo perché.

Sabato 16 gennaio è andata in onda la seconda puntata di C’è Posta Per Te, ed ha avuto un enorme successo per le diverse storie trattate che hanno toccato varie tematiche, a far discutere maggiormente sul web è stata la coppia salernitana composta da Francesco e Susy, soprattutto per il fatto che la ragazza, alla fine, ha deciso di aprire la busta, perdonando suo marito, dopo un tradimento e soprattutto dopo la perdita, a causa di Francesco, del figlio che portava in grembo, il pubblico non ha fatto a meno di notare quanto la De Filippi abbia calcato la mano del volere che la ragazza perdonasse il traditore, infatti alla fine dopo diversi ripensamenti Susy ha deciso di concedergli il perdono, incoraggiata soprattutto da Maria De Filippi, ma scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Leggi anche->Uomini e donne oggi, 18 gennaio: Gemma tradita, Riccardo lascia lo studio

C’è Posta Per te: Susy perdona il marito dopo un tradimento “chiameremo nostra figlia con il nome della tua amante”

“Sono divisa in due Maria: il mio cuore e la mia mente” #CePostaPerTe pic.twitter.com/s6WbnzUwzJ — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

Nella seconda puntata di C’è Posta Per te al centro dei riflettori una coppia salernitana, Francesco ha voluto mandare la busta a sua moglie, Susy, nonostante non si vedano più da diverso tempo a causa di un tradimento da parte di lui con una sua ex collega. Susy ha scoperto di essere stata tradita grazie a Facebook, perché entrando del profilo del marito ha trovato alcuni messaggi, provenienti dal marito della sua amante, in cui veniva minacciato se non avesse interrotto quella relazione.

Ma per capire come mai Francesco si sia buttato tra le braccia di un’altra donna bisogna partire dal principio, i due si conoscono da quanto andavano entrambi alle elementari, non hanno avuto altri partner oltre loro, si sono spostati e hanno avuto un figlio, Susy ha ereditato il tabaccaio del padre e per questo motivo deve stare lontana da casa fino a notte tarda, Francesco si sente trascurato e per questo si fa consolare da un’altra ragazza.

Il tradimento è andato avanti per un anno e quando è arrivato il lockdown e i due sono stati costretti a passare più tempo insieme, hanno iniziato a riavvicinarsi, infatti Susy rimane incinta, nonostante Francesco abbia ancora una frequentazione extraconiugale in corso. Come abbiamo già detto il marito della sua amante inizia a intuire che qualcosa non va e intuendo qualcosa contatta Franceso su Facebook ma a sua insaputa dietro il computer c’è Susy, la quale viene a conoscenza dell’adulterio.

Dopo qualche giorno il marito della sua amante decide di andare a trovare Francesco sul posto di lavoro e lo picchia, nella stessa giornata arriva anche Susy, dopo aver fatto l’ecografia scopre che è femmina e finito l’esame decide di vendicarsi e va dal marito dicendogli “chiameremo nostra figlia …” e fa il nome della sua amante, ovviamente a quel punto Francesco capisce che la moglie è a conoscenza di tutto e prende un pugno pure da lei.

Leggi anche->Annalisa Scarrone: la gonna è cortissima si vede tutto – FOTO

Maria De Filippi convince Susy a perdonare Francesco, web in rivolta

Purtroppo dopo dieci giorni Susy ha un’interruzione di gravidanza spontanea e chiede la separazione dal marito, a questo punto interviene Maria per cercare di mettere insieme i cocci del matrimonio e spiega a Susy “Lui sa di essere colpevole di aver tradito, superalo e dimenticati di questa deficiente. Francesco è stato un uomo tonto, non ha capito che non era il prototipo di uomo con cui fare sesso a go-go. Lei ha fatto la scema per tanto tempo! Lui si è sentito ragazzino perché ha avuto solo te in 12 anni” Susy scoppia in lacrime e dice ” Gli do una seconda possibilità per amore di mio figlio che ha intuito qualcosa però mi deve dimostrare realmente che è il Francesco del quale mi sono innamorata e con il quale ho costruito una famiglia“.

Leggi anche->“Friends” torna in tv: “Abbiamo iniziato le riprese”, tutti i dettagli sulla reunion

Susy decide di perdonarlo e apre la busta, ma sul web la De Filippi è stata molto criticata per aver difeso l’uomo e aver dato la colpa solo all’amante.