Andrea Zelletta disperato, sbotta contro il Gf Vip “diteci la c***o di verità” – VIDEO

Dopo la notizia sul prolungamento del Gf Vip, i concorrenti sono parsi turbati, in particolare Andrea Zelletta si è scagliato contro il reality, incolpando gli autori di non essere stati chiari, “non si fa cosi“, ecco cosa è successo

Dopo una lunga settimana stressante, in cui i concorrenti del Gf Vip sono stati avvisati da alcune voci e grida provenienti dall’esterno della casa, che dicevano “il programma andrà avanti fino al 26 febbraio“, ieri sera è arrivata la notizia ufficiale, il reality non finisce l’8 febbraio come i vipponi speravano. Ovviamente le reazioni dei gieffini sono state di disperazione, alcuni di loro (i veterani) sono dentro la casa da più di 4 mesi e l’isolamento dal mondo esterno sta iniziando a farsi sentire: Maria Teresa Ruta ha avuto una vera e propria crisi isteria, Stefania Orlando dopo la puntata di ieri sera stava scappando dalla porta rossa e Tommaso Zorzi ha avuto uno sfogo di pianto che gli ha portato anche il vomito, ora è il turno di Andrea Zelletta che dopo la notizia del prolungamento del reality non è riuscito a trattenere le emozioni e si è scagliato contro il Gf Vip “diteci la c***o di verità, così possiamo scegliere” vediamo cosa è successo subito dopo la fine della puntata.

Andrea Zelletta infuriato con il Gf Vip “Diteci la verità e basta”

Andrea Zelletta non è riuscito a contenere la rabbia dopo la notizia rivelata da Alfonso Signorini sul prolungamento del Gf Vip, il presentatore ha fatto capire ai vipponi che il reality non finirà l’8 febbraio, com’era stata stabilito, ma andrà avanti per tutto il mese di febbraio, ha giurato ai concorrenti “non andremo oltre il mese di marzo” ma ovviamente i gieffini non si fidano più delle parole di Alfonso, per questo alcuni hanno avuto alcune reazioni sconvolgenti. Signorini ha detto “cosa volete che sia qualche settimana in più” ma per alcuni concorrenti, sopratutto per i veterani che sono dentro da più di 4 mesi, non è semplice resistere ancora oltre la data prestabilita, anche perché non gli è stata ancora comunicata la data ufficiale della finale e quindi pensano al peggio.

Andrea ha iniziato ad attaccare gli autori del Gf Vip dicendo “non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Siamo persone umane, però diteci la c***o di verità, poi uno sceglie. Diteci la verità e basta. Non si fa così, stavamo in confessionale e sembravamo stupidi lì dentro. Invece non siamo stupidi. Possiamo almeno sapere la verità? Non è questione di vincere, ma di portare fino alla fine una cosa iniziata” Zelletta dopo la fine della puntata in prima serata si è voluto sfogare con Samantha De Grent dicendo quello che realmente pensa sul reality.

Ovviamente il pubblico sostiene il pensiero dei vipponi, anche perché sono i telespettatori in primis a non volere che il reality vada avanti, soprattutto dopo le varie crisi dei concorrenti, hanno fatto addirittura partire un hashtag #noalprolungamentodelgfvip, che è subito diventato virale, vedremo se gli autori del Gf Vip cambieranno idea dopo le varie polemiche.