Vediamo insieme che cosa è successo oggi, durante la diretta di Mattino 5, dove Federica Panicucci si è alterata con l’ospite.

Il programma va in onda tutte la mattine, e non si è quasi mai fermato, stiamo parlando di mattino 5 condotto dalla bravissima, e super seguita Federica Panicucci.

Vediamo insieme, però che cosa è successo questa mattina, in diretta, che nessuno si aspettava mai da lei.

Federica Panicucci si arrabbia con l’ospite in diretta: “Non ce la facciamo più”

La seconda parte del programma Mattino 5 è stata un po’ particolare, rispetto alle altre giornate, perché è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla padrona di casa, ovvero Federica Panicucci.

LEGGI ANCHE —> ASIA ARGENTO RIFIUTA L’ISOLA DEI FAMOSI: IL MOTIVO LASCIA STUPITI

Ha deciso, di dare la possibilità di spiegarsi a Mary Marchese, una ristoratrice che ha aperto anche se si trova in zona rossa, e per la precisione a Milano.

Sono state mostrate alcune immagini, dove si potevano notare molte persone all’interno del ristornate, anche che ballavano, ma quello che è saltato all’occhio è che molti non indossavano la mascherina.

La donna, ha dichiarato, che ha bisogno di lavorare, come molti altri ristorati, e che le persone ormai sono stufe di rimanere in casa.

LEGGI ANCHE —-> IL PARADISO DELLE SIGNORE SI FERMA, FAN IN ANSIA: SVELATO COSA STA SUCCEDENDO

Ma Federica Panicucci è intervenuta con grande fermezza dicendo le seguenti parole.

“Non ce la facciamo più neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un pò per tutti!…Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po’ forti”

La padrona di casa di Mattino 5 ha voluto far sentire la sua voce, rispetto quanto dichiarato dall’ospite, riferendosi in particolar modo a chi non indossava la mascherina.

Anche gli opinionisti presenti in studio, hanno fatto notare che le motivazioni potevano essere giuste, ma si doveva svolgere tutti in sicurezza.

Perché se una persone fosse stata positiva, avrebbe potuto far nascere un nuovo focolaio di Covid 19.

Hanno tutti ribadito che bisogna rispettare le regole, per il bene nostro ma anche di tutta la comunità.

E voi cosa ne pensate di quanto ha fatto questa ristoratrice? Siete d’accordo con Federica Panicucci?