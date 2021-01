Selvaggia Roma, le trasparenze scatenano i follower: “Non c’è sfida con le altre”

Selvaggia Roma ha postato una foto su Instagram con un tono di sfida. A chi si riferisce la web influencer nel suo post provocatorio?

La web influencer, bellissima e sensuale come sempre, ha lanciato un messaggio su Instagram che ha fatto interrogare i follower. Che da un lato si sono persi davanti alle sue curve e alla perfezione fisica, e dall’altro si sono chiesti a chi potesse essere rivolta la sua sfida. L’ex gieffina non ha lasciato una bellissima impressione ai fan all’interno della casa del Grande Fratello Vip. O quantomeno non è stata apprezzata come si aspettava proprio perché la sua apparizione è stata molto breve, anche se intenza. Gli alterchi con Elisabetta Gregoraci – poi il chiarimento – probabilmente è costato caro all’influencer romana che non è riuscita solo con la sua bellezza a catturare l’attenzione generale. Con lei parliamo oggettivamente di una ragazza solare e dal fisico perfetto. Che però probabilmente non è entrata in empatia con il pubblico e con qualche elemento nella casa.

Poco male, perché Selvaggia Roma sui social rimane un personaggio di primissimo piano. Con i follower che stravedono per lei e per le sue curve bollenti. Non è la prima volta che accade che i suoi post ottengono dei numeri importanti in quanto a like e commenti, con numeri che la proiettano in vetta alle classifiche di gradimento del popolo del web. Anche negli ultimi post che abbiamo pubblicato dalla sua pagina ufficiale si nota la forte sensualità e le curve che non passano affatto inosservate. Oltre alle sue note qualità, nell’ultimo post la web infliencer ha voluto lanciare un messaggio che per qualcuno è stata una semplice provocazione, mentre per altri è apparsa come un messaggio preciso lanciato a qualcuno in particolare. Di chi potrebbe trattarsi? Non si sa ancora il nome del possibile destinatario della provocazione. In attesa di scoprirlo possiamo riportare l’entusiasmo dei follower nei suoi confronti. “Non c’è sfida, vinci a mani basse TU 🙌🏻🔝😘” solo uno dei tanti che ha confermato tutto il gradimento dei follower tutti nei suoi confronti.