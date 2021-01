Gf Vip: Cecilia Capriotti sulla crisi di Maria Teresa Ruta “ha finto, le darei l’Oscar”

Cecilia Capriotti dopo essere stata eliminata dal Gf Vip, dice la sua su alcuni vipponi ancora in gioco, in particolare si scaglia pesantemente contro Maria Teresa Ruta “Io le darei l’Oscar! Glielo darei per quella sfuriata che ha fatto” ecco cosa ha raccontato la ex gieffina

Cecilia Capriotti è stata eliminata da meno di qualche giorno dalla casa del Gf Vip, ma non è di certo sparita dai riflettori, anzi, ha fatto alcune dichiarazioni che l’hanno messa al centro di diverse polemiche sul web. La Capriotti è stata eliminata dal reality proprio per aver detto alcune cose che non hanno fatto piacere al pubblico da casa, in particolare non hanno apprezzato il modo in cui si è scagliata contro la Ruta nel momento in cui aveva bisogno di essere consolata dopo la crisi isterica.

Dopo essere uscita non ha migliorato le cose, anzi, le ha nettamente peggiorate visto che ha continuato a dire cose che non hanno fatto piacere al web, in particolari gli utenti sui social si sono accaniti contro di lei alcune parole rivolete Maria Teresa Ruta, non del tutto carine, anche perché secondo moltissimi spettatori la Capriotti sarebbe stata incoerente e falsa, perchè all’interno della casa venerava la Ruta come se fosse sua madre e appena ha messo piede fuori ha iniziato a buttare fango sulla stessa donna che proclamava essere sua amica “è un’abile stratega, le darei l’Oscar! Glielo darei per quella sfuriata che ha fatto”, scopriamo cosa ha detto Cecilia su Maria Teresa.

Cecilia Capriotti dura contro Maria Teresa Ruta “è un abile stratega”

Questa è Cecilia Capriotti, la stessa persona che ieri stringeva la mano di Maria Teresa commossa. La dignità, la profondità e la sensibilità sotto le scarpe. Falsa, artefatta e superficiale. #GFVIP pic.twitter.com/TMqrVLrWSJ — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) January 19, 2021

Cecilia una volta uscita dal reality sembra essere ancora più agguerrita di prima, probabilmente ha visto alcune immagini che non le hanno fatto piacere e infatti ospite a casa chi si è scagliata contro la Ruta, sicuramente è ancora offesa per essere stata nominata da lei e per la sua nomination è anche dovuta uscire dal programma, infatti ha detto “Io le darei l’Oscar! Glielo darei per quella sfuriata che ha fatto“, ma non è finita qua perché ha rincarato la dose e ha aggiunto ” Vedere se arriva l’aereo, fa tutte queste cose con le mani. Scrive messaggi con i vestiti. La mattina appena si sveglia puntualmente deve ballare, deve fare perché è consapevole di essere ripresa. Quindi lei adora essere al centro dell’attenzione.

Alla Capriotti è stato chiesto se pensa se Maria Teresa sia un’abile stratega di gioco e lei ha risposto “Stratega? Penso che lo sia perché comunque lei ti fa confidare, aprire, ti prende per mano, quindi ti mette in condizioni di non nominarla, poi alla prima occasione ti nomina, con una freddezza tale come se cinque minuti prima non ti avesse nemmeno conosciuta. Quindi per me quella è strategia“.

Quindi anche se Cecilia aveva giurato alla Ruta di averla perdonata per quella nomination sembra avere ancora qualche sassolino nella scarpa, soprattutto dopo che quella nomination l’ha portata all’eliminazione, vedremo se Alfonso Signorini farà vedere questa intervista a Maria Teresa Ruta, non ci resta che aspettare la prossima puntata.