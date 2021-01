Giulio Pretelli dopo le dure parole di Alfonso Signorini ha ricevuto l’ennesimo siluro dal giornalista di Novella 2000 che lo ha smascherato

Nella puntata di lunedì serata del GFVip, Giulio Pretelli ha incontrato suo fratello Pierpaolo. Tra i due, una dura discussione tanto da far intervenire il conduttore televisivo. Il gieffino non ha gradito il modo in cui la sua famiglia sta gestendo la stampa ed è contrario alle loro interviste. In particolar modo Pierpaolo non ha digerito il modo in cui sua madre e suo fratello hanno giudicato Giulia Salemi… E proprio su questa questione, che Giulio si è difeso spiegando che è tutta colpa della stampa.

Alfonso Signorini sbotta contro Pretelli al GFVip

Giulio Pretelli si è così giustificato con suo fratello Pierpaolo, spiegando che nelle loro interviste è stato tutto travisato. Lui e sua madre non si sono mai schierati contro Giulia Salemi e non hanno mai parlato male di lei in nessuna trasmissione cosa che invece è stato scritto sui giornali.

A tal proposito, in diretta, è intervenuto Alfonso Signorini che con poche parole lo ha subito messo a tacere.” La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenertela a casa“, ha esclamato lunedì sera, tuonando ancora: “Non venire qui a raccontare balle, per piacere, di realmente cosa hai detto“.

Roberto Alessi smaschera Giulio Pretelli

Dopo la puntata del GFVip di lunedì, ad intervenire subito sui social è stato Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000, ha difeso i suoi collaboratori spiegando che Giulio Pretelli ha rilasciato qualche intervista anche con loro e che sul suo giornale è stato riportato solo ciò che ha detto.

Alessi ha molta stima di Pierpaolo e non capisce il motivo per cui suo fratello abbia reagito così. Per togliersi dall’imbarazzo in diretta ha dato la colpa ai giornalisti, lasciando intendere che non sanno fare bene il proprio lavoro. Parole molto offensive, che hanno fatto storcere il naso anche allo stesso Roberto.

In ogni caso, il noto direttore, è con la coscienza apposto e ha spiegato che se Pierpaolo volesse sapere cosa realmente ha detto suo fratello è loro buona abitudine in redazione di registrare le interviste.