Duro scontro tra Pierpaolo Pretelli e Giulio Pretelli: accuse e pianti in diretta. Alfonso Signorini interviene

Grande attesa per la puntata di lunedì 18 gennaio. A lasciare senza parole, l’incontro tra Giulio Pretelli e suo fratello Pierpaolo. I due si sono parlati e il gieffino è apparso fin da subito molto nervoso e deluso dalle parole del ragazzo. Alfonso Signorini gli ha mostrato una serie di interviste rilasciate sia ai giornali che in tv e le parole di Giulio erano tutte a favore della Gregoraci. A casa dell’ex velino, facevano tutti il tifo per Elisabetta e sembra che Giulia sia vista in “malo modo“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Giulio Pretelli bacchettato da Alfonso Signorini in diretta

Nel corso della 33esima puntata del GFVip, finalmente è arrivato l’atteso faccia a faccia tra Giulio Pretelli e Pierpaolo. Alfonso Signorini come si è visto è intervenuto durante la discussione e ha bacchettato Giulio.

Il conduttore ha perso letteralmente le staffe quando il fratello di Pierpaolo ha rinnegato ciò che ha detto ai giornali, affermando che è stato frainteso. Infatti, fa presente che non è vero che lui e la sua famiglia hanno detto che Giulia non piace. “Ho detto A e hanno scritto B”, ha precisato.

Parole che come già detto in precedenza, hanno molto infastidito Signorini che senza giri di parole lo ha messo subito a tacere. Sono balle le tue. Ti ho visto nei vari programmi televisivi”, afferma furioso.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli in lacrime

Alfonso Signorini non si è fermato davanti ad un semplice richiamo e ha rimarcato la dose. “Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare le balle. Ma perché non dici a giulia quello che dici nei vari programmi televisivi?”, ha continuato ancora.

Pierpaolo, ha ammesso tutta la sua delusione scusandosi per la sua famiglia. Il gieffino è scoppiato in lacrime, vergognandosi soprattutto per la brutta figura. Lo stesso ha fatto anche Giulio Pretelli.

I due fratelli non hanno trattenuto le lacrime e attraverso il vetro si sono fatti delle promesse. L’ex velino ha chiesto di rispettare le sue scelte e di farsi da parte, raccomando a tutti di smettere di parlare di lui e di Giulia.