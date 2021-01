DayDreamer, dietrofront di Mediaset: nuovo cambio di programmazione

Dayadreamer- le ali del sogno torna in onda dal prossimo giovedì 21 gennaio: grandi notizie per i fan dell’attore turco

Grandi notizie per i fan di DayDreamer. La soap opera turca, dopo le varie voci circolate nei giorni scorsi è pronta a tornare sulla rete ammiraglia. Un ritorno molto gradito soprattutto da parte dei fan che nei giorni scorsi sui social si sono scatenati. Improvvisamente si sono visti sospendere la puntata senza nessun preciso motivo. Alcuni siti hanno parlato addirittura di una cancellazione, ma visti gli ascolti Mediaset ha deciso di fare un passo indietro… Vediamo tutte le novità.

DayDreamer torna in onda in prima serata

Secondo fanpage.it, DayDreamer- le ali del sgno non è stata cancellata ma tornerà questa settimana. La prossima puntata della soap dovrebbe andare in onda il 21 gennaio 2020, in prima serata.

Dalle ore 21.30 circa, quindi gli appassionati delle vicende di Can e Sanem potranno rivedere i propri beniamini. Nei giorni scorsi sembrava che la serie fosse stata sospesa per dare spazio al film di Ficarra e Picone “L’ora legale”.

Anticipazioni 21 gennaio: ecco cosa vedremo

Nella puntata di Giovedì 21 gennaio, non mancheranno i colpi di scena. Can e Sanem si sono detti addio ma i loro amici faranno il possibile per rivederli insieme. Così, Cengiz troverà un modo per tentare di farli di ravvicinare. Servendosi dell’aiuto di due persone farà in modo che la coppia rimanga intrappolata all’interno di una cella frigorifera.

Intanto, Polen ha raggiunto il suo obiettivo ed è pronta a lasciare il paese con il noto imprenditore. Nonostante il piano escogitato da Cengiz, la coppia non riuscirà a riappacificarsi e Sanem si dirà pronta a voler realizzare il suo sogno, ovvero diventare una scrittrice.

Can l ‘amore per ltalia

Can Yaman è diventato davvero un personaggio molto amato nel nostro paese e non solo per la sua bravura sul set, ma per tante fan è un vero e proprio idolo. Nei giorni scorsi l’abbiamo visto tornare in Italia, per lo spot pubblicitario della pasta De Cecco insieme a Claudia Gerini.

L’attore turco è stato, a tal proposito, al centro di una grande bufera e si è beccato una multa di ben 400 euro. Il modello ha violato le norme Anti-Covid per essersi avvicinato troppo alle fans in assalto sotto il suo albergo, dove ha alloggiato. A suo favore, però, si sono schierate tutte le sue seguaci compresa anche Barbara D’Urso.