Dayane Mello svela la strategia utilizzata per non finire al televoto “Se avessi scelto lei, sarebbe andata lei al posto mio” ecco cosa ha confessato ai suoi compagni – VIDEO

Nella casa del Gf Vip i concorrenti sembrano vedere la luce della fine del reality, proprio per questo motivo stanno iniziando a capire che qualcuno tra loro, potrebbe diventare il possibile vincitore di questa edizione, ormai non si tratta più di sentimenti e di amicizia ma di tirare fuori le unghie e vincere il bottino del programma, ora i vipponi iniziano a fare strategie di gioco cercando di eliminare i più forti della casa o quanto meno mandarli in nomination. A svelare il suo asso nella manica è stata Dayane Mello, probabilmente non è un abile giocatrice visto che non bisogna mai rivelare i propri trucchi, vediamo cosa ha confessato la modella brasiliana.

I concorrenti iniziano a parlare di strategie di gioco, fino ad oggi è stato un argomento tabù tra i vipponi, probabilmente impauriti di essere nominati se avessero rivelato di pensare solo alla vincita del reality, ma ormai siamo quasi alla fine e i giocatori devono giocare. Tra questi spicca Dayane Mello, la modella durante la puntata di ieri sera ha fatto una rivelazione scioccante su quanto accaduto durante le nomination, una mossa da vera stratega per alcuni utenti sul web. La modella brasiliana ha voluto spiegare ai suoi compagni di questa strategia utilizzata e ha rivelato “Se io avessi nominato Maria Teresa, come Giulia e Stefania, ci sarebbe stata lei al posto mio. Oppure, magari, sarei andata sia io che lei” Dayane ha giocato d’astuzia per non finire al televoto e rischiare di uscire qualche settimana prima della finale, dopo più di quattro mesi nel reality, sicuramente la Mello non si perderebbe mai la finale per tonare a casa.

Errata corrige: mi scuso pubblicamente per aver sostenuto che Dayane non avesse scelto MTR per incoerenza. Sbagliavo, l’ha fatto per strategia. Chapeau.

“Se avessi scelto lei, sarebbe andata lei al posto mio” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/0wFSfA9irJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Sicuramente la mossa di Dayane si è rivelata vincente perché infatti non è finita in nomination, anzi ora è pronta a giocarsi un posto privilegiato tra le finaliste, non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire se la Mello riuscirà a realizzare il suo sogno.