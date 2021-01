Filippa Lagerback annuncia la zona rossa, ma dimentica di indossare l’intimo

Filippa Lagerback protagonista di un incidente bollente su Instagram: il post della moglie di Daniele Bossari fa subito il giro del web

La conduttrice di origini scandinave ha reso incandescente l’atmosfera sul web in questo freddo mese di gennaio. Bella ed in grandissima forma fisica, la moglie di Daniele Bossari ha lasciato tutti senza parole con una serie di post pubblicati su Instagram che hanno esaltato le sue qualità. A 47anni la svedese rimane una delle donne più attraenti e sensuali sul panorama nazionale. Intelligente e dinamica, rappresenta l’ideale femminile per tantissimi uomini. Che prediligono la raffinatezza e la signorilità che non ha bisogno di spogliarsi per mettersi in evidenza. Ospite in tante trasmissioni televisive, è una presenza quasi fissa nel salotto domenicale di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Tanti i temi che riesce a toccare anche sui social, dove ha un grande seguito di follower che ne apprezzano le qualità morali e fisiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Filippa Lagerback ha postato una serie di foto che hanno messo in risalto il suo fisico ‘nordico’ e statuario. A 47anni riesce a mantenersi tonica ed asciutta, facendo perdere la testa su Instagram a tanti follower. Molto attenta alle tematiche di attualità, anche sui social spesso tratta l’argomento Coronavirus, che ha colpito l’Italia e gli altri paesi in una pandemia che sembra ancora lunga dalla via di risoluzione. Mettendo un pizzico di malizia e sensualità in una foto che ha lanciato anche un dettaglio bollente che non è sfuggito ad alcuni follower. Il selfie allo specchio ad annunciare la nuova zona rossa in Lombardia, dalla sua Varese, città di adozione dove vive insieme a Daniele Bossari. “Lunedì in zona rossa, cosa mi metto?” il commento ironico della conduttrice che si è mostrata in camicia ma senza pantaloni. E probabilmente senza intimo. Dettaglio bollente che ha scatenato i suoi fan che hanno commentato lo scatto con tanti complimenti per la bellezza svedese. Che stavolta anche con un pizzico di malizia ha conquistato il web.