Cecilia Capriotti parla dei problemi con il cibo: “Sono mezza anoressica”

Cecilia Capriotti incalzata da Maria Teresa Ruta, ha deciso di parlare per la prima volta dei suoi problemi con il cibo. Ecco cosa ha raccontato.

Cecilia Capriotti ieri sera è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. La sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia non è durata tantissimo ma in queste poche settimane la showgirl ha svelato al pubblico la sua personalità e le sue fragilità. Prime tra tutte le sue insicurezze dovute al cibo e all’ossessione della magrezza. Tutti gli inquilini hanno notato la spiccata magrezza della 44enne ma solo Maria Teresa Ruta, osservando le abitudini alimentari di Cecilia, si è subito accorta che qualcosa non andava. Dopo alcuni giorni la Ruta ha deciso di affrontare la coinquilina per chiederle se avesse effettivamente una problematica legata all’alimentazione. Cecilia a quel punto ha deciso di aprirsi e parlare delle paure che la perseguitano da quando era ragazzina. La showgirl ha raccontato di essersi sempre sentita grassa e di essere perennemente a dieta da dopo l’adolescenza. Un problema che le fa pensare costantemente al cibo, dal mattino quando si sveglia alla sera prima di andare a letto.

La 44enne racconta anche che per concedersi il cibo deve meritarselo ed è molto difficile nascondere questo problema durante la vita sociale, ma è riuscita a tenerlo segreto a molte sue amiche. Un problema delicatissimo che Maria Teresa dice di avere voluto approfondire perché anche lei in passato ha dovuto affrontarlo e dopo anni è riuscita a sconfiggerlo anche grazie al supporto della figlia. Cecilia è sembrata contenta di essersi aperta con l’amica fino al giorno delle nomination della settimana scorsa. La Ruta infatti ha deciso di nominarla con la giustificazione che con Cecilia non aveva avuto modo di parlare. Una motivazione che ha mandato su tutte le furie la Capriotti che ha affrontato immediatamente l’ex amica.

Una confidenza così privata per Cecilia era stata importante e soprattutto aveva sentito la voglia di aprirsi perché credeva ci fosse un bel rapporto. Purtroppo ieri Cecilia ha abbandonato il gioco ma le auguriamo di poter risolvere presto il problema.