Andrea Roncato ospite a LIVE Non è la D’Urso ha svelato dettagli su come sarebbe andata realmente la sua rottura con Stefania Orlando, il web non ci sta e sui social lo accusa. Ecco che cosa è successo.

Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, è stato ospitato nell’ultima puntata del talk pomeridiano di Canale 5 LIVE Non è la D’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso durante il quale Roncato ha parlato anche del suo rapporto finito con Stefania, che attualmente si trova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5.

Le sue affermazioni non sono per niente piaciute ai numerosi fan della donna, che sui social lo hanno così criticato pesantemente.

Stefania Orlando si sta rivelando una dei concorrenti di questo Grande Fratello Vip 5 più amata dal pubblico a casa, insieme a Tommaso Zorzi, concorrente con il quale ha stretto una forte amicizia. Sui social i suoi followers aumentano ogni giorno di più e dai telespettatori riceve grande approvazione.

E così è stato anche dopo le recenti dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato, che dopo essere stato ospite nel salotto domenicale di Barbara D’Urso ha sconvolto tutti con le sue parole in merito alla rottura con Stefania, accaduta molto tempo fa.

Nonostante l’addio tra i due sia avvenuto ormai più di vent’anni fa, il motivo della loro rottura è rimasto un mistero che non è stato ancora compreso dai più.

Proprio su questo ha fatto perciò chiarezza Andrea Roncato che in trasmissione ha parlato della sua verità sui motivi che avrebbero spinto i due ad allontanarsi, raccontando di come si sarebbero svolti i fatti.

Andrea Roncato, perché è finita: le sue parole

Ospite nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso l’attore e comico ha voluto così parlare apertamente per la prima volta di quello che è successo con la ex moglie. “In realtà non l’ho capita ancora neanche io“, ha scherzato Roncato in apertura parlando della sua storia con Stefania Orlando.

Roncato poi è tornato serio ed ha svelato il vero motivo della rottura tra lui e l’ex moglie: “Tra me e Stefania è finita perché lei aveva un altro“, ha infatti detto. Le parole del comico 73enne pesano come dei macigni e sono state totalmente inaspettate: la versione di cui si era al corrente fino a poco fa infatti era quella che vedeva Roncato prendersi tutte le colpe del caso.

“Ha preso e se ne è andata dopo due anni. Era un periodo in cui mi divertito quindi ho tirato avanti facendo finta di niente, facendo il superiore anche se in fondo poteva bruciarmi“, ha invece raccontato l’uomo.

Roncato si è inoltre espresso difendendo l’attuale moglie, che secondo le dichiarazioni di Stefania impedirebbe ai due ex di frequentarsi come amici: “A mia moglie non interessa nulla di Stefania, è una storia di 23 anni fa“, ha spiegato l’attore.

La reazione del web

Sembra che le parole di Andrea Roncato non siano andate giù per niente ai fan che Stefania Orlando conta numerosissimi sui social: contro di lui si sono scagliati tramite tweet e post, nei quali l’uomo è accusato di cambiare troppo facilmente versione sulla fine del suo rapporto con la Orlando.

Non solo, a finire nel mirino dell’ironia del web è stata anche la figlia dell’attuale moglie dell’uomo, Giulia Elettra Gorietti, che era intervenuta a difesa della madre con un post Instagram nel quale si riferiva a Stefania come a una “sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre“.

Inutile dirlo, i seguaci di Stefania Orlando e telespettatori del Grande Fratello si sono infuriati con lei, commentando l’accaduto con pungente ironia. Di seguito alcuni esempi.

Vorrei ricordare ad Andrea Roncato che internet esiste e che lui ha rilasciato delle interviste che si possono rileggere in ogni momento quindi vola basso ed evita di rigirare le frittate CESSO